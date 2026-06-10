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Rusya'nın AEB'ye tarım ihracatı rekor kırdı: 1,9 milyar dolar

Rusya’nın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ülkelerine tarım ürünleri ihracatının, yılın ilk çeyreğinde 3,6 milyon ton ile miktar bazında, 1,9 milyar dolar ile değer bazında rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

AA

Oluşturma Tarihi 10 Haziran 2026 13:22

Rusya Federal Tarım Ürünleri İhracatı Geliştirme Merkezinden (Agroexport) yapılan açıklamada, ülkenin bu yılın ilk çeyreğinde AEB ülkelerine yönelik tarım ihracatına ilişkin verilere yer verildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde Rusya'nın AEB ülkelerine tarım ürünleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28 artarak 3,6 milyon tona çıktığı belirtilerek, ihracatın parasal değerinin de yüzde 22 artışla 2,3 milyar doları geçtiği kaydedildi.

Rusya'nın, AEB ülkelerine tarım ürünleri ihracatının böylelikle ilk çeyrekler itibarıyla hem miktar hem de değer bazında rekor seviyeye ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, daha önce miktar bazındaki en yüksek seviyenin 3,4 milyon tonla 2023'te, değer bazında ise 1,9 milyar dolarla geçen yıl gerçekleştiği belirtildi.

Kazakistan'ın, 2,3 milyon ton üzerindeki sevkiyatla Rusya'nın AEB ülkeleri arasında en fazla tarım ürünü ihraç ettiği ülkeler arasında ilk sırada yer aldığının ifade edildiği açıklamada, bu ülkeyi sırasıyla Belarus, Kırgızistan ve Ermenistan'ın takip ettiği ifade edildi.

Açıklamada, ihracattaki artışta tahıl, süt ve et ürünleri sevkiyatındaki yükselişin etkili olduğu kaydedildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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