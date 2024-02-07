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Rusya'nın bütçe açığı ocakta yüzde 81 azaldı

Rusya Maliye Bakanlığı, bütçe açığının geçen ay 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 81 azalarak 308 milyar rubleye (yaklaşık 3,4 milyar dolar) gerilediğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 07 Şubat 2024 12:31

Son Güncelleme Tarihi 07 Şubat 2024 12:31

Rusya Maliye Bakanlığınca yayınlanan verilere göre, ülkenin bütçe gelirleri ocakta yıllık bazda yüzde 76,6 artarak 2 trilyon 396 milyar rubleye çıktı.

Söz konusu dönemde, bütçe giderleri ise yüzde 13,2 azalarak 2 trilyon 704 milyar rubleye gerilerken, bütçe açığı da yüzde 81 azalışla 308 milyar rubleye düştü.

Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri Ocak 2024'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,7 artarak 675 milyar rubleye çıkarken, petrol ve doğal gaz dışı gelirleri ise yüzde 84,8 artışla 1,7 trilyon rubleye yükseldi.

Rusya'da bütçenin 2023'te 3,24 trilyon ruble açık verdiği tahmin ediliyor.

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