Goldman Sachs aralarında Yeni Zelanda, Latin Amerika, Doğu ve Merkez Avrupa'da çoğu gelişmekte olan ülkelerinin olduğu 9 ülkeyi mercek altına aldı. Bu ülkelerin istihdam piyasalarındaki güçlü seyrin de etkisiyle resesyona ilişkin herhangi bir işaret görülmediği belirtildi.

Goldman Sachs bu ekonomileri destekleyen bazı temel faktörler olduğunu belirterek bunları "Hızlı tüketici kredisi büyümesi ve güçlü bilançolar, birçok ekonomide artan işgücü talebinin istihdamı desteklemesi, ekonomilerin yeniden açılmasının büyümeyi desteklemesi" şeklinde sıraladı.

"ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BİRÇOK EKONOMİDE ZİRVEYİ GÖRDÜ"

Aşırı ısınan istihdam piyasasını ve para birimlerindeki değer kaybının da negatif faktörler olduğunu kaydeden kurum ekonomistleri "ancak tedarik zincirindeki sıkıntıların azaldığına dair sinyaller var. Çekirdek enflasyon da birçok ekonomide zirveyi gördü" ifadelerini kullandı.

Erken faiz artışı yapan ekonomilerin küçüleceğini söylemek için çok erken olduğunu belirten ekonomistler şimdiye kadar eldeki kanıtların sert inişten kaçınılabileceğini gösterdiği belirtildi.

Jan Hatzius öncülüğündeki ekonomistler "bu ekonomilerin gösterdiği direnç, hiçbir büyük ekonominin gelecek yıla kadar para politikasından kaynaklanan bir resesyona girmeyeceği görüşümüzü destekliyor." yorumunu yaptı.