San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in enflasyon ile nasıl mücadele edeceğini bildiğini, enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirecek araçlara sahip olduğunu ve bu araçları kullanacağını söyledi.

New York'ta Dış İlişkiler Konseyi toplantısında konuşan Daly, Fed'in talebi azaltmak ve fiyat baskılarını hafifletmek amacıyla daha yüksek faiz oranlarını kullanmak için "çok fazla" alanı bulunduğunu savundu. Daly, cari yüksek enflasyonun yarısının aşırı talepten kaynaklandığını da öne sürdü.

Daly, "Eğer işimizi iyi yaparsak ve kamuoyu ile neyi neden yaptığımız konusunda iyi iletişim kurarsak ekonomi mümkün olduğu kadar kolay bir şekilde dengeli bir durumda olabilir" diye konuştu.

"YURT DIŞINDA BÜYÜMENİN YAVAŞLAMASI, YURT İÇİ EKONOMİYİ GERİBESLEYEBİLİR"

Fed'in ABD dolarındaki değerlenmesinin ve artan ABD faiz oranlarının global büyümeye etkisini dikkatle takip ettiğini de ifade eden Daly, yurt dışında büyümenin yavaşlamasının yurt içi ekonomiyi geribesleyebileceğini vurguladı.

Daly, "Eğer Avrupa resesyona girer ise bu bir ters rüzgar uluşturur, eğer Çin sendeler ise bu bizim büyümemiz için ters rüzgar olur ve bizim bunları hesaba katmamız gerekli" ifadelerini kullandı.