San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in yüksek enflasyonu aşağı getirmek konusunda "karalı" olduğunu, ancak ekonomiyi bir sıkıntıya, daralmaya sokmak istemediklerini söyledi.

Singapur Para Otoritesi tarafından düzenlenen sempozyumda konuşan Daly, "Bu yüksek enflasyon ortamında yapabildiğimiz kadar dikkatli şekilde seyretmemiz gerekli. Ancak bu şekilde iş gücü piyasamıza uzun vadeli hasar vermeyiz" dedi.

ABD'de aşırı enflasyonun yarısının aşırı talepten geldiği yönünde bir görüş birliği olduğunu ifade eden Daly, "Umudumuz talebi aşağı getirmek ve arz konularını çözmek. Arzın toparlanma için cansız olması nedeniyle talep konusunda biraçz daha fazlasını yapmamız gerekebilir" diye konuştu.