CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 0,7 azaldı

Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 0,7 azaldı

Sanayi üretim endeksi nisanda aylık bazda yüzde 4,9, yıllık bazda yüzde 0,7 azaldı.

Oluşturma Tarihi 10 Haziran 2024 10:14

Son Güncelleme Tarihi 10 Haziran 2024 10:22

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,6 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %4,9 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Nisan ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,3 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %5,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,7 azaldı.

İlginizi Çekebilir
Almanya’da sanayi üretimi düştü Almanya'da sanayi üretimi düştü 07 Haziran 2024 11:23
IMF ve Almanya ECB’nin faiz indirimi kararından memnun IMF ve Almanya ECB'nin faiz indirimi kararından memnun 07 Haziran 2024 10:17
Çin’in ihracatında büyüme hızlandı Çin'in ihracatında büyüme hızlandı 07 Haziran 2024 10:05
ECB’de gözler Eylül toplantısına çevrildi ECB'de gözler Eylül toplantısına çevrildi 07 Haziran 2024 10:13
Petrol fiyatları güçlü talep öngörüsüyle arttı Petrol fiyatları güçlü talep öngörüsüyle arttı 07 Haziran 2024 09:45
Japonya’nın döviz rezervleri son 9 ayın en düşük seviyesinde Japonya'nın döviz rezervleri son 9 ayın en düşük seviyesinde 07 Haziran 2024 09:36
ABD’deki bölgesel bankaların notları düşürülebilir ABD'deki bölgesel bankaların notları düşürülebilir 07 Haziran 2024 08:52
Çin’in İran’dan petrol ithalatı son 7 ayın zirvesinde Çin'in İran'dan petrol ithalatı son 7 ayın zirvesinde 07 Haziran 2024 09:50
Fed faiz indirimi için gözler istihdam verisinde Fed faiz indirimi için gözler istihdam verisinde 07 Haziran 2024 08:46
Navlun fiyatlarındaki bir aylık artış %75’e ulaştı Navlun fiyatlarındaki bir aylık artış %75'e ulaştı 07 Haziran 2024 09:55
Hindistan Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu Hindistan Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu 07 Haziran 2024 08:39
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 06 Haziran 2024 17:16
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.007,26
%0,7261
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
998,76
%-0,1243
DOLAR
997,13
%-0,2874
EURO
1.236,63
%23,6625
ALTIN
974,86
%-2,5144
BORSA
1.110,57
%11,0574
DOLAR
1.107,92
%10,7918
EURO
1.309,96
%30,9963
ALTIN
989,39
%-1,0615
BORSA
1.121,42
%12,1424
DOLAR
1.135,84
%13,5843
EURO
2.213,14
%121,3143
ALTIN
1.825,53
%82,5526
BORSA
1.718,26
%71,8257
DOLAR
1.755,19
%75,5185
EURO
BİST En Aktif Hisseler