Savaşın yön verdiği rotalar: LNG`nin istikameti Avrupa

Finansal piyasa verileri ve altyapı sunucusu Refinitiv'den edindiği verilere göre, Avrupa'nın LNG ithalatı bu yıl haziran-ağustos döneminde geçen yıla göre yüzde 86 artış gösterdi. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşından sonra ortaya çıkan enerji krizi nedeniyle gelecek kış "karanlıkta kalma" korkusu yaşayan Avrupa ülkeleri, yüksek fiyatlara rağmen daha fazla LNG alıyor. Verilere göre, Avrupa'nın bu yılın haziran-ağustos döneminde ithal ettiği LNG miktarı geçen yıla göre yüzde 86 arttı. Avrupa ülkeleri geçen yılın haziran-ağustos döneminde yaklaşık 21 milyar metreküp LNG ithal etmişti. Bu yılın aynı döneminde ise bu rakam 39,14 milyar metreküp olarak kaydedildi. Avrupa'nın LNG ithalatı geçen yıl toplam 71 milyar metreküpken bu yılın 8 ayında 116 milyar metreküpe yükseldi.

LNG GEMİLERİ VE TİCARETTE SON DURUM Geçen yıl dünyada 380 milyon tonluk LNG ticareti gerçekleşti. Bunun yaklaşık 80 milyon tonluk kısmı Avrupa tarafından satın alınıyor. Küresel piyasada LNG'nin yüzde 70'i uzun vadeli kontratlarla ihraç ediliyor. Bu nedenle kalan yüzde 30'luk LNG, spot piyasada en yüksek teklifi veren ülkeye satılıyor. Şimdiye kadar LNG'yi aktif bir şekilde kullanmayan birçok Avrupa ülkesi artık bu seçeneği ciddi şekilde değerlendiriyor. Avrupa'daki terminallerin halihazırda yıllık 150 milyon tona yakın LNG alım kapasitesi bulunuyor. Ancak 2019'da 85 milyon ton LNG ithal eden Avrupa, 2020'de ise 82 milyon LNG satın aldı. Bu senenin sonunda bu kapasitenin daha da artması bekleniyor.

13 TERMİNALİN HALİHAZIRDAKİ KAPASİTESİNİN ARTIRILACAK Nisan 2022 sonu itibarıyla dünyada 641 LNG gemisi bulunuyor. Bunlardan 45 tanesi yüzer LNG terminali olarak hizmet veriyor. Ayrıca söz konusu tarih itibarıyla 216 LNG gemisinin de inşası sürüyor. Bu da mevcut filoyu yüzde 30'dan fazla büyütmek anlamına geliyor. Söz konusu gemi siparişleri LNG ticaretinin büyüyeceğinin de bir göstergesi olarak yorumlanıyor. LNG gemileri genel olarak 170 ile 180 bin metreküp taşıma kapasitesine sahip oluyor. Küresel piyasadaki tüm LNG terminallerinin 901 milyon ton yeniden gazlaştırma kapasitesi bulunuyor. Toplam 40 ülkenin LNG terminali bulunuyor ve 2021'de 50 milyon ton gazlaştırma kapasitesi eklenmişti. Nisan 2022 itibarıyla 165 milyon tona yakın yeniden gazlaştırma kapasitesi üzerinde çalışılıyor. Bu seviyelere ulaşılmasını, 19 yeni LNG terminali, 12 yeni yüzer LNG terminali ile mevcut 13 terminalin halihazırdaki kapasitesinin artırılması sağlayacak. En yüksek gazlaştırma kapasitesine sahip ülkeler Japonya, Güney Kore, Çin, İspanya, ABD, Hindistan, Birleşik Krallık ve Türkiye olarak sıralanıyor.

AVRUPA'NIN LNG ALIMLARI ASYA'YI ZORLUYOR Dünyanın en büyük LNG tüketicisi Asya ülkelerinin genel toplamına bakıldığında ise kıtanın LNG ithalatının 90 milyar metreküpten bu yılın yaz döneminde yaklaşık 83 milyar metreküpe düştüğü gözlendi. Uzmanlara göre, LNG piyasasında daha önce en büyük alımları yapan Asya ülkelerinin spot LNG piyasasından aldıkları gaz miktarları azalıyor. Asya ülkelerinin aldığı miktarların düşmesi ise Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı rekabet sonrası alımlarını hızla artıran Avrupa ile yaşanan rekabetten kaynaklanıyor. Geçen yıl haziran-temmuz-ağustos aylarını içeren 3 aylık dönemde yaklaşık 26 milyar metreküp LNG ithal eden Çin, bu yılın aynı döneminde yüzde 24'lük azalışla yaklaşık 19,7 milyar metreküp LNG aldı. Buna göre, geçen yıl Japonya'yı geçerek dünyanın en çok LNG ithal eden ülkesi olan Çin, bu yıl bu unvanını kaybedebilir.