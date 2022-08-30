Scholz: AB daha egemen, başkalarına daha az bağımlı hale gelmeli

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brandenburg eyaletinin Meseberg kentinde yapılan Bakanlar Kuruluna misafir olarak katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakanlar Kurulunda, koalisyon protokolünde öngörüldüğü gibi Almanya için hazırlanacak ulusal güvenlik stratejisinin ele alındığını ve Sanchez'in bu konuda düşüncülerini dile getirdiğini belirten Scholz, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle bu sürecin daha önemli hale geldiğini ifade etti.

Scholz, İspanya'nın ulusal güvenlik stratejisini geçen yılın sonunda geliştirdiğine işaret ederek, "AB daha egemen, başkalarına daha az bağımlı hale gelmeli. İçeriye yönelik birliğe, dışarıya yönelik de kararlılığa ihtiyacımız var" dedi.

Güvenlik konusunun çok kapsamlı olduğunu, bunun enerji ve hammadde güvenliği, sosyal piyasa ekonomisinin ve demokrasinin korunması gibi konuları da içerdiğini aktaran Scholz, Almanya'da ulusal güvenlik stratejisi konusundaki görüşmelerin yeni başladığını, yapısal ve organizasyona ilişkin başlıkların daha sonra ele alınacağını kaydetti.

Scholz, Almanya'da gaz depolarının doluluk oranı göz önünde bulundurulduğunda geçen aylara göre bugün daha iyi durumda olduklarını, bu ve gelecek kışı atlatmak için önlemler almaya devam edeceklerini aktardı.