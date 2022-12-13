Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmesi halinde Almanya'nın Rusya ile ekonomik işbirliği yapmaya yeniden başlamasının mümkün olabileceğini söyledi.
Scholz: Ukrayna savaşı sona ererse Rusya ile yeniden işbirliğine başlanabilir
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulunmaya devam ederken barış sağlanmadığı takdirde Rusya`ya olan yaptırımların kalkmayacağını ancak savaş sona ererse Almanya`nın Rusya ile yeniden bir işbirliği yapabileceğine dikkat çekti.
Scholz daha önce yaptığı açıklamalarda, Ukrayna'daki askerler geri çekilene ve Kiev ile bir barış anlaşması yapılana kadar Batı'nın Rusya'ya yaptırımlarını kaldırmayacağını ifade etmişti.
Dün, Doğu Avrupa ile Ekonomik İlişkiler Almanya Komitesi'nde konuşan Scholz, "Şu anda Rusya ile ilişkiler azaltıldı. Ancak Rusya'nın savaşı sona erdirmesi halinde ekonomik işbirliğinin yeniden başlamasına bir şans verilebilir. Ancak şu anda değil" diye konuştu.
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