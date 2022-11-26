Almanya Başbakanı Olaf Scholz Focus dergisine verdiği röportajda, Çin pazarına aşırı derecede bağımlı hale gelen Alman şirketlerinin sayısının dikkat çekici olduğunu söyleyerek ve bu durumun çeşitlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Çin pazarının önemini açıklamaya gerek olmadığına da değinen Scholz şöyle devam etti:

"Çin'in dünya pazarına etkisini ve önemini açıklamaya gerek yok ancak amaç herhangi bir pazara bağımlı olmak değil. Bu nedenle, bazı şirketlerin kendilerini bireysel pazarlara ne kadar bağımlı hale getirdiklerine ve riskleri tamamen görmezden gelmelerine şaşırıyorum."