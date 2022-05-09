Kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, Avrupa'nın Ukrayna savaşının etkileri karşısında üye ülkeleri daha da desteklemek için milyarlarca euro atıl kapasiteye sahip olduğunu öne sürdü.

Scope Ratings ayrıca, AB'nin Ukrayna'ya doğrudan acil yardım olarak en az 10-12 milyar euro sağlayabilecek kapasitesinin bulunduğunu da vurguladı.

AB'nin acil makro finansal destek için kullanılmak üzere Toparlanma ve Dayanıklılık Kolaylığı programında 233 milyar euro krediye sahip olduğunu belirten Scope, bu fonun Ağustos 2023'e kadar kullanılabileceğini ifade etti.