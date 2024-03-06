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SEMI Europe: AB ek ihracat kontrolleri için iki kez düşünmeli

Yarı iletken endüstrisi grubu SEMI Europe, AB'nin ek ihracat kontrolleri veya yabancı yatırım kuralları koymadan önce iki kez düşünmesi gerektiğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 06 Mart 2024 09:02

Son Güncelleme Tarihi 06 Mart 2024 09:02

Yarı iletken endüstrisi grubu SEMI Europe, Avrupa Birliği'nin ek ihracat kontrolleri veya yabancı yatırım kuralları koymadan önce iki kez düşünmesi gerektiğini bildirdi.

Uyarı, Avrupa Komisyonu'nun Ocak ayında "ekonomik güvenliği" arttırmayı ve Çin gibi rakiplere istenmeyen teknoloji transferlerini önlemeyi amaçlayan bir plan paketi sunmasının ardından geldi.

SEMI Europe, serbest ticaret ortaklıklarının "jeopolitik kriz senaryolarında" güvenliği sağlamanın en iyi yolu olduğunu savundu ve "Avrupa yarı iletken endüstrisinin uzun vadeli başarısını ve refahını garanti altına almak için şirketlerimiz yatırım kararlarında mümkün olduğunca özgür olmalı, aksi takdirde çevikliklerini ve uygunluklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırlar" dedi.

Avrupa Komisyonu'nun planları arasında ihracat kısıtlamalarının uyumlaştırılması, gelen yatırımların daha güçlü bir şekilde incelenmesi ve Avrupalı şirketlerin yurtdışındaki yatırımlarının da tehdit oluşturup oluşturmayacağının araştırılması yer alıyor.

SEMI Avrupa sözcüsü Stefano Orlando yaptığı açıklamada "Yanıt vermek için doğru zaman olduğunu düşündük" dedi.

Grup, ASML, NXP, Infineon ve STMicroelectronics gibi Avrupa çip endüstrisinden şirketlerin yanı sıra Belçika'dan Imec, Almanya'dan Fraunhofer ve Fransa'dan CEA Leti gibi önde gelen araştırma laboratuvarlarını temsil etmekte.

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