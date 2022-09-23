Maliye Bakanı Kwarteng'in bugün açıklayacağı "mini bütçe"nin oyunu değiştirecek bir adım olacağını savunan Simon Clarke, ekonomik büyümenin İngiltere'nin vergi oranlarının düşürüldüğü ortamda kamu harcamalarını sürdürme planlarını ödeyeceğini öne sürdü.

"Finansal piyasalar İngiltere ekonomisinin büyüyeceğini bilmek istiyor. İngiltere, bir durgunluğu kaldıramaz" diye konuşan Clarke, "1980'ler ve 1990'lar dinamik bir düşük vergi ekonomisinin en iyi büyüme oranlarını ortaya koyduğunun kanıtı" dedi.

Clarke ayrıca, BOE'de enflasyon ile mücadele çabalarını iki katına çıkarmasını istediklerini de vurguladı.