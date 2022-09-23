Singapur İstatistik Departmanı tarafından açıklanan verilere göre, fiyatlarda Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artış yaşandı. Piyasalarda beklenti bir önceki ay yüzde 7,0 olan artışın yüzde 7,2'ye çıkacağı yönündeydi.

Böylece enflasyon 2008 yılı Haziran ayında yaşanan yüzde 7,5 artışla aynı seviyeye geldi.

Artışta çekirdek enflasyonun yüzde 4,8'den yüzde 5,1'e çıkışı etkili oldu. Analistlerin yüzde 5,0 artış bekledikleri yönünde görüş belirtiyorlardı.

Ulaşım fiyatlarında artış yüzde 20,2 olurken, konut ve kamu maliyetleri yüzde 6,0, gıda fiyatları yüzde 6,4 yukarı geldi.

Aylık artışlar manşet enflasyonda yüzde 0,9, çekirdek enflasyonda yüzde 0,5 oldu.