İsviçre Merkez Bankası (SNB) Başkanı Thomas Jordan, İsviçre'de enflasyonun bir süre daha yüksek kalmaya devam etmesini beklediklerini belirtirken, fiyatları kontrol altına almak için faizlerin daha da artırılması olasılığı bulunduğunu işaret etti.

Jordan, "İsviçre'de enflasyon hali hazırda fiyat istikrarı seviyesinin üzerinde. SNB'nin fiyat istikrarını sağlamak için faizleri daha da artırmasının gerekmesi olasılığı dışlanamaz" dedi.

SNB Başkanı, enflasyonun yönlendirdiği fiyat artışlarının kemikleşmemesini sağlamak istediklerini belirtirken, İsviçre'de ücret-fiyat sarmalı görmediklerini de vurguladı.

SNB 2022 yılında faizi 3 kez artırarak yüzde 1'e getirdi. Mart ayında yapılacak toplantıda faizin 25 baz puan artırılması olasılığı yüzde 57, 50 baz puan artırım olasılığı yüzde 43 olarak fiyatlanıyor.