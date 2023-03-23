Analistler, SNB'nin gösterge mevduat faiz oranını yüzde 1,00'den yüzde 1,50'ye çıkaracağını düşünüyorlar.

Standard Chartered, bugünkü toplantıda 50 baz puan artış beklediklerine işaret ederek, "Şahin politikalar, beklenenden yüksek Şubat enflasyonu ve diğer büyük merkez bankalarıyla genişleyen faiz oranı farkı görüşümüzü destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre'de tüketici enflasyonu en son yüzde 3,4 olarak açıklandı.

Kurum, Haziran için beklentisini yüzde 1,50'den yüzde 1,75'e yükseltirken, bu seviyede kalınacağını düşünüyor.

SNB'nin faiz kararı TSI 11.30'da açıklanacak.