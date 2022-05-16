Son Dakika: 2022 ilk çeyrek işsizlik rakamları açıklandı

Son dakika haberi...2022 yılı ilk çeyrek işsizlik oranı belli oldu. Buna göre işsiz sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 50 bin kişi artarak 3 milyon 845 bin kişi oldu.

OCAK-MART DÖNEMİNDE İŞSİZLİK ORANI %11,4 OLDU

TÜİK tarafından açıklanan verilerde, Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 50 bin kişi artarak 3 milyon 845 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile %11,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %10,2 iken kadınlarda %13,7 olarak tahmin edildii