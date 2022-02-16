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FARUK ERDEM
Oluşturma Tarihi: 16 Şubat 2022 08:37
Son güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2022 08:38

SON DAKİKA | 3600 ek gösterge kimlere verilecek? İşte yeni rakamlarla 3600 ek gösterge ile memur maaşları hesaplama tablosu

Son dakika haberi...3600 ek gösterge düzenlemesi için yapılan çalışmalar sonunucu yeni taslaklar belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`nın 3600 ek gösterge konusunu hafta içinde sendikalar ile müzakere edeceği bildirildi. 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası memurların hem maaşları hem de emeklilik ikramiyeleri artacak. 3600 ek gösterge düzenlemesinin Mayıs ayında TBMM`ye gelmesi bekleniyor. Peki 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşire maaşı, ikramiyesi ne kadar olacak? İşte merak edilen yeni 3600 ek gösterge tablosu 2022 ile beraber son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri...2022 yılıyla beraber 3600 ek gösterge konusunda çalışmalar hız kazandı. 2021 yılında Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmelerde karar verilen ve Resmi Gazete'ye de yayımlanan 3600 ek gösterge düzenlemesi için detaylar netleşmeye başladı. Bununla beraber "3600 ek gösterge kimlere verilecek, 3600 ek gösterge sonrası memur ve memur emeklisi maaş ve ikramiyeleri nasıl değişecek" soruları en çok arananlar arasına girdi. İşte 3600 ek gösterge düzenlemesi için merak edilen tüm detaylar...

SON DAKİKA HABERİ | 3600 EK GÖSTERGE İÇİN İLK GÖRÜŞME BU HAFTA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda alternatifli taslaklar hazırlandı. Bu taslaklar taraflarla görüşülerek tek bir metne indirilecek. İlk görüşme bu hafta Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yöneticileri arasında olacak.

EK GÖSTERGELER İÇİN KADEMELİ GEÇİŞE GÖRE DİZAYN EDİLECEK

Hazırlanan taslaklara göre kademeli geçiş ile kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek göstergeler hazırlanacak.

KAMU PERSONELİ İÇİN BÜTÜNCÜL BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Yapılan çalışma kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendiriliyor. Ek gösterge artışı noktasında bütüncül bir puan artışı yanında, ilk defa ek gösterge hakkından yararlanacak kadroların ek gösterge oranlarının belirlenmesi de amaçlanıyor.

3600 ek gösterge düzenlemesinin Mayıs ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE TASLAĞINDAN ÖNE ÇIKAN YENİLİKLER

  • Ek göstergesi olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu personeli için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı belirlenecek.
  • "Şube Müdürü" unvanlı kadronun ek gösterge rakamının sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konumu da dikkate alınarak 3600'e yükseltilmesi amaçlanıyor.
  • Kamuda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin ek göstergesi 5300 veya 6400'e kadar çıkacak. Burada kesin rakam çalışmalar sonunda belirlenecek.

  • Bakanlık Daire Başkanlarının ek göstergesinin 4800 olması öngörülüyor.
  • Üniversite genel sekreterleri, genel sekreter yardımcıları ve üniversite daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükseliyor.
  • Mahalli İdareler ile Bağlı ve ilgili Kuruluşlarda Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükselecek.

  • Mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan kariyer kadrolarda görev yapanlarında ek göstergesi artacak. Böylece müfettiş, denetçi ve kaymakamların ek göstergeleri artmış olacak.
  • İl İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri, Bakanlık Bölge Müdürleri ve bölge müdür yardımcılarının ek göstergeleri düzenlenecek.

3600 EK GÖSTERGE SONRASI KİM, NE KADAR ALACAK?

ÖĞRETMEN, POLİS, DİN GÖREVLİSİ

(25 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)

Emekli aylığı 5.242 - 6.399 - 1.157
İkramiye - 168.031 - 205.113 - 37.082

(30 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)

Emekli aylığı 5.592 - 6.826 - 1.234
Emekli ikramiyesi 201.637 - 246.135 - 44.498

(35 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)

Emekli aylığı 5.941 - 7.252 - 1.311
Emekli ikramiyesi 235.243 - 287.158 - 51.915

HEMŞİRE

(25 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)

Emekli aylığı 5.095 - 6.399 - 1.304
İkramiye 163.322 - 205.113 - 41.791

(30 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)

Emekli aylığı 5.435 - 6.826 - 1.391
İkramiye 195.986 - 246.135 - 50.149



(35 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)

Emekli aylığı 5.775- 7.252 - 1.477
İkramiye 228.651 - 287.158 - 58.507

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge kapsamında en yüksek devlet memuru olan idari işler Başkanının ek göstergesi yeniden tespit edilecek. Piramit şeklinde kamuda yer alan diğer unvanlar tespit edilerek aşağıya doğru ek göstergeler belirlenecek. Bu rakamın 8000 den 9000 'e kadar düzenlenmesi bekleniyor.

EK GÖSTERGE HİYERARŞİK YAPI İÇİNDE YENİDEN DÜZENLENİYOR

Bakan yardımcılarından genel müdürlere, genel müdür yardımcılarından, müstakil daire başkanlarına kadar herkesin ek göstergesi gözden geçiriliyor. Daire Başkanları, şube müdürleri, şef ve diğer kadrolara yönelik düzenlemeler yapılıyor. İl müdürleri ile bölge müdürlerinin ek göstergeleri de hiyerarşik yapı içinde yeniden düzenleniyor.

ÜST KADEME DE DEĞİŞECEK

Çalışmalar kapsamında Üst kademe yöneticilerin de ek göstergeleri gözden geçirilecek. Kurum Başkanları arasındaki denge sağlanacak. Örneğin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanın ek göstergesi 7000 iken Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı'nın 6400.

Bakanlıklardaki daire başkanlarının ek göstergesi yükseltilecek. Böylece mesleğe yarışma ve yeterlik sınavıyla girilen kariyer mesleklerde görev yapanların daire başkanlıklarına atanmasının özendirilmesi ve teşvik edilmesi bekleniyor.

EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ İÇİN LİSTEDE KİMLER VAR?

Mesleğe yarışma ve yeterlik sınavıyla girilen 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 1 sayılı ek gösterge cetvelinde yer alan kariyer uzmanlıkların ek göstergeleri de yeniden düzenlenecek.

İhracatı Geliştirme Uzmanları, Orman ve Su İşleri Uzmanları, Diyanet İşleri Uzmanları, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Devlet Gelir Uzmanları, Tapu ve Kadastro Uzmanları, Meteoroloji Uzmanları, Basın ve Enformasyon Uzmanları, Yüksek Kurum Uzmanları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Savunma Sanayii Uzmanları, Vakıf Uzmanları, Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, TİKA Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Yazma Eser Uzmanları, İstihdam Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu Uzmanları, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanları,

Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ile Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları ve Hazine Kontrolörleri, Hazine Uzmanları Sigorta Denetleme Uzmanları ile Aktüerleri, Dış Ticaret Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş ve İş Güvenliği Müfettişleri ve Bakanlıkların Merkez Teşkilatına dahil Genel Müdürlükleri Kontrolörleri ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Uzmanları,

Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Sağlık Uzmanları ve Sağlık Denetçileri, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişleri, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre atanan İç Denetçiler, Millî Eğitim Uzmanları, Millî Eğitim Denetçileri ve İl Eğitim Denetmenleri, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri, Maliye Uzmanları.

DENETMELERE YENİ EK GÖSTERGE

Ürün Denetmenleri, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Defterdarlık Uzmanları ve Gelir uzmanları Mali Hizmetler uzmanlarının ek göstergeleri yeniden masaya yatırılacak . 2200 olan ek göstergeleri yükseltilecek.

AVUKATLAR DA KAPSAMDA

Avukatlık hizmetleri sınıfında yer alan avukatlarında ek göstergeleri yükseltilecek. Hukuk Müşaviri, Bakanlık Özel Kalem Müdürü, Genel Müdürlük ve Başkanlık Daire Başkanı, Millî Eğitim Bakanlığı Grup Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Başbakanlık Merkez Teşkilatında Araştırmacı, Dışişleri Bakanlığı Özel Müşaviri, Savunma Sekreteri, Bütçe Dairesi Başkanı Saymanlık Müdürü, Bakanlık İl Müdürü, Askeri Defterdar, Muhasebe Müdürü, Muvazzaf Uzlaşma Komisyonu Başkanı,

Milli Emlak Müdürü, Cezaevi Müdürü, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü, Bayındırlık ve İskan Müdürü, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Müdürü, Müze Müdürü (İstanbul Topkapı), Okul Müdürü (Unvanlılar dahil), Maliye Kursu Müdürü, Muhakemat Müdürü, Hastane Müdürü, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Enstitüsü Müdürü, Gemi Sürvey Kurulu Başkanı, İstanbul .Validebağ Sanatoryum ve Öğr. Hst. Başk., Sivil Savunma Koleji Müdürü, Defterdar Yardımcısı, Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı ve Serbest Bölge Müdür Yardımcısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bölge Müdür Yardımcısı, Mal Müdürü, Emlak Müdürü (Maliye Bakanlığı), Müze Başkanı (Kültür ve Turizm Bakanlığı) kadrolarında görev yapanların 3000 olan göstergeleri yükseltilecek.

YARGI KURULUŞLARI VE YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMUNDA EK GÖSTERGESİ 3600 EK GÖSTERGE OLACAK UNVANLAR

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Denetleme Kurul Üyesi, Başhukuk Müşaviri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanlık Müşavirleri ile Basın Müşaviri, Hukuk Müşaviri, İstatistik Müşaviri, Daire Başkanı, Gelir İdaresi Grup Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Grup Başkanı ve Müşaviri, Hazine Saymanı, Genel Sekreter, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı, R.S.Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı, Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürü, Türkiye İstatistik Kurumunda Müdür, Diyanet İşleri Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri,

Araştırma ve Teknik Eğitim Merkezi Başkanı, S.S.K. Sağlık Meslek Lisesi Müdürü, Yurt Müdürü, Tapu Müdürü, Kadastro Müdürü, Kambiyo Müdürü, Borsa Komiseri, Üniversite Hastaneleri Başmüdürü, Nükleer Araştırma Eğitim Merkezi Müd, Bölge Başmüdürü, Gelir İdaresi Grup Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü,Bölge İstihbarat Müdürü, Bölge İnşaat Müdürü, Kandilli Rasathanesi Müdürü, Başmüdür, Güneydoğu Anadolu Fosfatları Grup Bşk, Müessese Müdürü, İşletme Müdürü, Fabrika Müdürü, Kombina Müdürü, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreter Yard. Fakülte Sekreteri, Şirket Müdürü, Enstitü Müdürü, Tesis Müdürü, Kırıkkale Yardımcı Tesisler Müdürü.

SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİ HABERLERİ, 3600 EK GÖSTERGE, EYT GELİŞMELERİ SABAH.COM.TR'DE

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN! ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!



HİSSELER:
ACSEL: 27.02 TL ( -0.95 )
ADEL: 31.8 TL ( 0.38 )
ADESE: 0.73 TL ( 1.39 )
AEFES: 29.36 TL ( 2.23 )
AFYON: 3.26 TL ( 1.24 )
AGESA: 26.04 TL ( 0.93 )
AGHOL: 35.62 TL ( 0.62 )
AGYO: 3.14 TL ( 9.79 )
AKBNK: 8.08 TL ( 1.25 )
AKCNS: 17.59 TL ( 2.21 )
AKENR: 1.56 TL ( 1.30 )
AKFGY: 4.23 TL ( 2.17 )
AKGRT: 7.14 TL ( 0.99 )
AKMGY: 43 TL ( 2.38 )
AKSA: 30.36 TL ( 1.07 )
AKSEN: 12.68 TL ( 3.59 )
AKSGY: 1.77 TL ( 0.57 )
AKSUE: 29 TL ( 0.42 )
AKYHO: 1.8 TL ( 1.12 )
ALARK: 18.82 TL ( 0.37 )
ALBRK: 1.76 TL ( 1.15 )
ALCAR: 268.4 TL ( 1.47 )
ALCTL: 26.26 TL ( 1.00 )
ALGYO: 32.4 TL ( 1.50 )
ALKA: 16.27 TL ( 0.12 )
ALKIM: 18.72 TL ( 0.70 )
ALMAD: 1.8 TL ( 4.65 )
ANELE: 2.27 TL ( 2.71 )
ANGEN: 27.5 TL ( -0.58 )
ANHYT: 14.83 TL ( 3.92 )
ANSGR: 5.93 TL ( -0.34 )
ARASE: 92.1 TL ( 1.99 )
ARCLK: 56 TL ( 3.51 )
ARDYZ: 6.14 TL ( 3.02 )
ARENA: 14.25 TL ( -0.63 )
ARMDA: 57.7 TL ( -0.52 )
ARSAN: 4.01 TL ( 2.30 )
ARZUM: 15.44 TL ( 0.72 )
ASELS: 21.76 TL ( -0.37 )
ASUZU: 52 TL ( -0.95 )
ATAGY: 5.23 TL ( 4.60 )
ATATP: 71 TL ( -1.53 )
ATEKS: 37.74 TL ( 0.59 )
ATLAS: 1.25 TL ( -1.57 )
ATSYH: 14.72 TL ( 9.93 )
AVGYO: 2.48 TL ( -0.80 )
AVHOL: 7.1 TL ( -2.07 )
AVOD: 1.71 TL ( -9.04 )
AVTUR: 2.24 TL ( 1.36 )
AYCES: 68.1 TL ( 5.17 )
AYDEM: 7.34 TL ( 2.09 )
AYEN: 9.25 TL ( -1.39 )
AYES: 23.14 TL ( 0.61 )
AYGAZ: 27.16 TL ( 0.97 )
BAGFS: 13.45 TL ( 1.51 )
BAKAB: 18.67 TL ( 0.81 )
BALAT: 8.55 TL ( -0.70 )
BANVT: 87.6 TL ( -0.28 )
BASCM: 4.35 TL ( 6.36 )
BASGZ: 12.48 TL ( 0.65 )
BAYRK: 5.32 TL ( 1.92 )
BERA: 9.41 TL ( 0.86 )
BEYAZ: 8.72 TL ( 1.40 )
BFREN: 1162.9 TL ( 0.25 )
BIMAS: 75.3 TL ( 2.80 )
BIOEN: 5.56 TL ( 0.18 )
BIZIM: 13.78 TL ( 0.88 )
BJKAS: 3.67 TL ( 0.00 )
BLCYT: 15.05 TL ( -0.53 )
BMSCH: 7.41 TL ( 0.27 )
BNTAS: 3 TL ( 0.33 )
BOBET: 4.48 TL ( 1.59 )
BOSSA: 36.18 TL ( 0.17 )
BRISA: 27.16 TL ( 0.89 )
BRKO: 1.05 TL ( 9.38 )
BRKSN: 9.12 TL ( -0.87 )
BRLSM: 9.73 TL ( 2.42 )
BRMEN: 2.39 TL ( 0.00 )
BRSAN: 26.7 TL ( 0.38 )
BRYAT: 358.9 TL ( 0.62 )
BSOKE: 2.56 TL ( 0.00 )
BTCIM: 13.92 TL ( 0.58 )
BUCIM: 1.72 TL ( -3.37 )
BURCE: 32.2 TL ( 3.87 )
BURVA: 24.5 TL ( 0.57 )
CANTE: 17.89 TL ( -0.61 )
CASA: 107.5 TL ( 0.47 )
CCOLA: 111.4 TL ( 0.45 )
CELHA: 7.83 TL ( 1.16 )
CEMAS: 1.12 TL ( 0.90 )
CEMTS: 18.32 TL ( -0.33 )
CEOEM: 16.77 TL ( 9.97 )
CIMSA: 32.8 TL ( 0.37 )
CLEBI: 216.4 TL ( 3.69 )
CMBTN: 210.2 TL ( 0.29 )
CMENT: 28.98 TL ( 0.35 )
COSMO: 8.6 TL ( -0.23 )
CRDFA: 2.33 TL ( -0.43 )
CRFSA: 38.34 TL ( 0.63 )
CUSAN: 8.55 TL ( 0.23 )
DAGHL: 11.66 TL ( -8.91 )
DAGI: 2.89 TL ( 0.70 )
DARDL: 3.28 TL ( 1.23 )
DENGE: 1.42 TL ( 2.16 )
DERHL: 4.82 TL ( -6.95 )
DERIM: 4.5 TL ( 1.81 )
DESA: 10.77 TL ( 8.24 )
DESPC: 9.24 TL ( 0.33 )
DEVA: 30.68 TL ( -1.03 )
DGATE: 11.27 TL ( 0.81 )
DGGYO: 9.48 TL ( -0.32 )
DGNMO: 2.11 TL ( 2.93 )
DIRIT: 3.34 TL ( -0.30 )
DITAS: 24.46 TL ( 0.41 )
DMSAS: 7.7 TL ( 1.99 )
DNISI: 11.28 TL ( -0.18 )
DOAS: 47.98 TL ( 4.76 )
DOBUR: 74.95 TL ( -0.07 )
DOCO: 1465 TL ( 7.50 )
DOGUB: 3.98 TL ( 0.76 )
DOHOL: 2.89 TL ( 1.76 )
DOKTA: 30.06 TL ( 0.74 )
DURDO: 18.19 TL ( -0.05 )
DYOBY: 9 TL ( 0.56 )
DZGYO: 3.3 TL ( 10.00 )
ECILC: 7.99 TL ( 1.01 )
ECZYT: 47.64 TL ( 0.13 )
EDATA: 22.2 TL ( 5.51 )
EDIP: 2.86 TL ( 0.70 )
EGEEN: 1846 TL ( -1.96 )
EGEPO: 7.33 TL ( 1.24 )
EGGUB: 210 TL ( 0.86 )
EGPRO: 29.92 TL ( 0.67 )
EGSER: 15.35 TL ( 0.72 )
EKGYO: 2.31 TL ( 2.21 )
EKIZ: 6.65 TL ( 3.91 )
ELITE: 18.1 TL ( 0.39 )
EMKEL: 2.78 TL ( 1.09 )
EMNIS: 26 TL ( 1.96 )
ENJSA: 14.23 TL ( 0.92 )
ENKAI: 14.68 TL ( 0.89 )
EPLAS: 19.82 TL ( 0.61 )
ERBOS: 124.1 TL ( 3.24 )
ERCB: 51.25 TL ( 5.32 )
EREGL: 28.56 TL ( 2.22 )
ERSU: 6.88 TL ( 1.33 )
ESCAR: 36.08 TL ( 1.63 )
ESCOM: 6.89 TL ( 1.62 )
ESEN: 30.38 TL ( 0.60 )
ETILR: 7.26 TL ( 3.57 )
ETYAT: 3.99 TL ( -9.93 )
EUHOL: 3.08 TL ( 10.00 )
EUKYO: 4.34 TL ( 4.33 )
EUYO: 3.1 TL ( 0.98 )
FADE: 6.76 TL ( 0.75 )
FENER: 25.64 TL ( 3.39 )
FLAP: 2.43 TL ( 2.53 )
FMIZP: 115 TL ( 0.17 )
FONET: 11.8 TL ( 0.25 )
FORMT: 1.06 TL ( 0.95 )
FRIGO: 3.26 TL ( 0.93 )
FROTO: 253.7 TL ( 4.75 )
GARAN: 11.9 TL ( 0.76 )
GARFA: 12.75 TL ( -0.70 )
GEDIK: 7.97 TL ( -4.67 )
GEDZA: 19.15 TL ( 2.41 )
GENIL: 15.18 TL ( 0.33 )
GENTS: 3.37 TL ( 0.60 )
GEREL: 5.21 TL ( 4.62 )
GESAN: 18.06 TL ( 1.75 )
GLBMD: 6.14 TL ( 1.15 )
GLCVY: 12.32 TL ( -0.24 )
GLRYH: 2.44 TL ( 0.41 )
GLYHO: 2.12 TL ( 0.95 )
GMTAS: 2.75 TL ( 1.48 )
GOLTS: 37.46 TL ( 1.30 )
GOODY: 9.21 TL ( 1.88 )
GOZDE: 9.24 TL ( 1.43 )
GRNYO: 2.22 TL ( 0.00 )
GSDDE: 3.77 TL ( 1.89 )
GSDHO: 3 TL ( 5.26 )
GSRAY: 3.05 TL ( 0.66 )
GUBRF: 81.7 TL ( 3.09 )
GWIND: 7.55 TL ( 1.48 )
HALKB: 4.95 TL ( 2.48 )
HATEK: 17.32 TL ( 0.87 )
HDFGS: 2.47 TL ( 1.23 )
HEDEF: 5.52 TL ( 1.47 )
HEKTS: 14 TL ( 0.86 )
HLGYO: 2.39 TL ( 1.27 )
HUBVC: 9.28 TL ( 0.65 )
HURGZ: 2.07 TL ( -0.48 )
ICBCT: 5.29 TL ( 0.38 )
IDEAS: 22.9 TL ( 1.42 )
IDGYO: 2.24 TL ( 9.80 )
IEYHO: 0.8 TL ( 1.27 )
IHAAS: 11.48 TL ( 1.15 )
IHEVA: 1.23 TL ( -3.91 )
IHGZT: 0.69 TL ( 0.00 )
IHLAS: 0.57 TL ( 1.79 )
IHLGM: 0.78 TL ( 0.00 )
IHYAY: 0.71 TL ( -1.39 )
INDES: 8.39 TL ( -0.94 )
INFO: 6.32 TL ( 0.48 )
INTEM: 97.4 TL ( -3.56 )
INVEO: 32.96 TL ( 1.48 )
IPEKE: 14.8 TL ( 0.27 )
ISATR: 377147.3 TL ( 0.00 )
ISBIR: 47.92 TL ( 6.35 )
ISBTR: 52000.1 TL ( 2.97 )
ISCTR: 8.75 TL ( 1.98 )
ISDMR: 21.58 TL ( -0.19 )
ISFIN: 3.18 TL ( 3.92 )
ISGSY: 8.06 TL ( 1.51 )
ISGYO: 5.08 TL ( 9.96 )
ISKPL: 4.61 TL ( 0.44 )
ISKUR: 934230 TL ( 0.00 )
ISMEN: 18.08 TL ( 0.95 )
ISSEN: 17.49 TL ( 0.34 )
ISYAT: 3.1 TL ( 1.31 )
ITTFH: 1.19 TL ( 0.00 )
IZFAS: 6.6 TL ( 3.61 )
IZMDC: 2.28 TL ( 0.00 )
IZTAR: 20.56 TL ( 0.78 )
JANTS: 61.55 TL ( 1.07 )
KAPLM: 50.05 TL ( -9.98 )
KAREL: 13.11 TL ( 0.85 )
KARSN: 3.63 TL ( 2.25 )
KARTN: 48.64 TL ( 1.12 )
KARYE: 19.2 TL ( 2.62 )
KATMR: 1.31 TL ( 1.55 )
KCHOL: 34.12 TL ( 1.91 )
KENT: 170.2 TL ( 0.71 )
KERVN: 0.71 TL ( 4.41 )
KERVT: 4.24 TL ( 2.17 )
KFEIN: 18.7 TL ( -0.85 )
KGYO: 6.22 TL ( 1.80 )
KIMMR: 3.34 TL ( 0.60 )
KLGYO: 1.09 TL ( -4.39 )
KLKIM: 16.29 TL ( 0.12 )
KLMSN: 10.38 TL ( 0.87 )
KLNMA: 15.57 TL ( 1.70 )
KNFRT: 4.13 TL ( 1.23 )
KONKA: 8.25 TL ( 0.98 )
KONTR: 119.1 TL ( 0.93 )
KONYA: 975 TL ( 0.21 )
KORDS: 34.56 TL ( 2.01 )
KOZAA: 21.7 TL ( 0.28 )
KOZAL: 128.2 TL ( 0.23 )
KRDMA: 10.71 TL ( 2.49 )
KRDMB: 10.7 TL ( 3.18 )
KRDMD: 11.92 TL ( 3.56 )
KRGYO: 6.23 TL ( 1.47 )
KRONT: 41.82 TL ( -1.27 )
KRSTL: 5.05 TL ( -1.75 )
KRTEK: 9.59 TL ( 3.01 )
KRVGD: 11.8 TL ( 2.61 )
KSTUR: 278.9 TL ( 9.37 )
KTSKR: 30.3 TL ( 0.40 )
KUTPO: 47.56 TL ( -0.50 )
KUYAS: 6.23 TL ( 4.18 )
KZBGY: 46.72 TL ( 2.82 )
LIDFA: 5.21 TL ( 6.54 )
LINK: 36.56 TL ( 1.44 )
LKMNH: 13.09 TL ( -0.76 )
LOGO: 39.8 TL ( 0.25 )
LUKSK: 60.6 TL ( -2.96 )
MAALT: 277 TL ( 7.53 )
MAGEN: 9.85 TL ( 1.55 )
MAKTK: 2.94 TL ( 0.00 )
MANAS: 23.38 TL ( 1.56 )
MARKA: 3.94 TL ( -7.29 )
MARTI: 1.87 TL ( 0.00 )
MAVI: 66.6 TL ( 1.91 )
MEDTR: 41.28 TL ( 1.08 )
MEGAP: 6.36 TL ( 6.00 )
MEPET: 2.15 TL ( 0.94 )
MERCN: 10.82 TL ( 0.37 )
MERIT: 29.1 TL ( 9.98 )
MERKO: 3.69 TL ( -0.27 )
METRO: 1.16 TL ( 0.87 )
METUR: 3.87 TL ( 4.03 )
MGROS: 41.3 TL ( 1.72 )
MIATK: 34.2 TL ( 0.59 )
MIPAZ: 5.76 TL ( 9.30 )
MMCAS: 2.8 TL ( 1.08 )
MNDRS: 2.15 TL ( 0.94 )
MOBTL: 1.98 TL ( -2.46 )
MPARK: 31.02 TL ( -0.64 )
MRGYO: 0.98 TL ( 7.69 )
MRSHL: 219.9 TL ( 0.46 )
MSGYO: 4.07 TL ( 0.74 )
MTRKS: 22.92 TL ( 2.14 )
MTRYO: 1.57 TL ( -0.63 )
MZHLD: 30.48 TL ( 0.73 )
NATEN: 48.1 TL ( 0.21 )
NETAS: 17.1 TL ( 0.94 )
NIBAS: 10.32 TL ( 0.19 )
NTGAZ: 7.35 TL ( 0.00 )
NTHOL: 7.03 TL ( 3.69 )
NUGYO: 5.4 TL ( -0.18 )
NUHCM: 43.9 TL ( 2.33 )
ODAS: 1.3 TL ( 2.36 )
OLMK: 7.33 TL ( 0.41 )
ORCAY: 30.16 TL ( 9.99 )
ORGE: 6.87 TL ( 1.48 )
ORMA: 34.4 TL ( 1.78 )
OSMEN: 26.1 TL ( -1.14 )
OSTIM: 1.6 TL ( 2.56 )
OTKAR: 403.9 TL ( 3.56 )
OTTO: 34.2 TL ( 0.59 )
OYAKC: 8.34 TL ( 0.48 )
OYAYO: 6.66 TL ( 0.45 )
OYLUM: 5.87 TL ( 9.93 )
OYYAT: 46 TL ( 0.83 )
OZGYO: 2.36 TL ( -0.84 )
OZKGY: 7.28 TL ( 1.96 )
OZRDN: 7.38 TL ( 0.96 )
PAGYO: 9.56 TL ( -0.83 )
PAMEL: 88.4 TL ( -1.72 )
PAPIL: 19.88 TL ( -2.36 )
PARSN: 34.42 TL ( 1.29 )
PCILT: 13.18 TL ( 2.73 )
PEGYO: 1.21 TL ( 2.54 )
PEKGY: 0.9 TL ( 0.00 )
PENGD: 3.48 TL ( 1.16 )
PENTA: 310.3 TL ( 2.24 )
PETKM: 8.31 TL ( 3.23 )
PETUN: 19.48 TL ( 0.57 )
PGSUS: 108 TL ( 3.95 )
PINSU: 3.05 TL ( 0.33 )
PKART: 16.26 TL ( -0.55 )
PKENT: 791 TL ( 10.00 )
PNSUT: 18.04 TL ( -0.50 )
POLHO: 2.91 TL ( 1.75 )
POLTK: 579.2 TL ( 9.99 )
PRKAB: 47.34 TL ( 0.72 )
PRKME: 6.57 TL ( 2.50 )
PRZMA: 3.66 TL ( 0.27 )
PSDTC: 27.34 TL ( 0.44 )
PSGYO: 19 TL ( 2.21 )
QNBFB: 38.22 TL ( 0.58 )
QNBFL: 79.55 TL ( 1.02 )
QUAGR: 12.11 TL ( 0.83 )
RALYH: 7 TL ( 9.89 )
RAYSG: 13.5 TL ( 1.50 )
RHEAG: 1.84 TL ( 0.55 )
RNPOL: 14.15 TL ( 0.93 )
RODRG: 18.37 TL ( 1.05 )
ROYAL: 3.18 TL ( 0.63 )
RTALB: 18.65 TL ( 0.59 )
RYGYO: 3.73 TL ( 0.54 )
RYSAS: 4.66 TL ( 1.30 )
SAFKR: 7.46 TL ( 1.77 )
SAHOL: 15.89 TL ( 3.45 )
SAMAT: 6.27 TL ( -2.34 )
SANEL: 10.05 TL ( -2.05 )
SANFM: 34.78 TL ( 3.88 )
SANKO: 9.02 TL ( 0.67 )
SARKY: 18.4 TL ( 1.38 )
SASA: 47.8 TL ( 1.70 )
SAYAS: 32.96 TL ( 2.17 )
SEKFK: 5.69 TL ( 1.07 )
SEKUR: 17.58 TL ( 0.00 )
SELEC: 11.81 TL ( 0.60 )
SELGD: 4.37 TL ( -0.91 )
SELVA: 15.43 TL ( -0.32 )
SERVE: 18.34 TL ( -4.92 )
SEYKM: 6.68 TL ( 1.37 )
SILVR: 6.11 TL ( -0.49 )
SISE: 13.47 TL ( 0.97 )
SKBNK: 1.07 TL ( 0.00 )
SKTAS: 2.87 TL ( 0.35 )
SMART: 5.03 TL ( 0.00 )
SNGYO: 5.26 TL ( 3.75 )
SNKRN: 23.12 TL ( 0.09 )
SNPAM: 8.37 TL ( 1.33 )
SODSN: 26.1 TL ( 2.35 )
SOKM: 14.2 TL ( 1.36 )
SONME: 40.98 TL ( -0.05 )
SRVGY: 105.9 TL ( 3.42 )
SUMAS: 77.65 TL ( 2.85 )
TATGD: 11.68 TL ( 0.09 )
TAVHL: 39.04 TL ( 0.41 )
TBORG: 19.4 TL ( 4.30 )
TCELL: 18.78 TL ( 1.57 )
TDGYO: 6.34 TL ( -0.31 )
TEKTU: 1.52 TL ( 7.80 )
TETMT: 326.6 TL ( -1.33 )
TEZOL: 15.4 TL ( 1.18 )
TGSAS: 14.91 TL ( 1.43 )
THYAO: 29.96 TL ( 4.76 )
TIRE: 9.35 TL ( 0.54 )
TKFEN: 24.82 TL ( 0.16 )
TKNSA: 6.92 TL ( 1.02 )
TLMAN: 29.98 TL ( 0.81 )
TMPOL: 16.22 TL ( 0.50 )
TMSN: 16.77 TL ( 0.72 )
TOASO: 85.3 TL ( 1.07 )
TRCAS: 4.86 TL ( 1.89 )
TRGYO: 6.03 TL ( 5.98 )
TRILC: 10.11 TL ( 0.10 )
TSGYO: 3.48 TL ( 1.16 )
TSKB: 1.5 TL ( 0.67 )
TSPOR: 6.23 TL ( -0.95 )
TTKOM: 9.81 TL ( 0.93 )
TTRAK: 220.1 TL ( 1.24 )
TUCLK: 13.07 TL ( 4.73 )
TUKAS: 7.3 TL ( 1.53 )
TUPRS: 194.7 TL ( 0.46 )
TUREX: 13.52 TL ( -0.59 )
TURGG: 161.7 TL ( 0.31 )
TURSG: 4.98 TL ( 0.61 )
UFUK: 18.4 TL ( 4.07 )
ULAS: 3.41 TL ( 8.25 )
ULKER: 16.97 TL ( 1.01 )
ULUFA: 2.84 TL ( 0.71 )
ULUSE: 57.95 TL ( 1.22 )
ULUUN: 6.42 TL ( 0.00 )
UMPAS: 1.29 TL ( 0.00 )
UNLU: 5.66 TL ( 0.89 )
USAK: 1.55 TL ( 0.65 )
UTPYA: 12.74 TL ( 4.34 )
UZERB: 46 TL ( 2.22 )
VAKBN: 3.85 TL ( 2.12 )
VAKFN: 3.21 TL ( 0.31 )
VAKKO: 11.82 TL ( -0.25 )
VANGD: 4.44 TL ( -3.27 )
VBTYZ: 25.56 TL ( -0.16 )
VERTU: 26.94 TL ( 2.20 )
VERUS: 52 TL ( 1.07 )
VESBE: 7.26 TL ( 2.11 )
VESTL: 24.08 TL ( 1.60 )
VKFYO: 5.44 TL ( 1.30 )
VKGYO: 1.69 TL ( 1.20 )
VKING: 6.32 TL ( 0.80 )
YAPRK: 33.88 TL ( -1.40 )
YATAS: 11.28 TL ( 2.08 )
YAYLA: 3.03 TL ( 2.71 )
YBTAS: 21589.9 TL ( -0.08 )
YEOTK: 61.35 TL ( 5.41 )
YESIL: 1.82 TL ( 0.00 )
YGGYO: 21.12 TL ( -0.47 )
YGYO: 0.82 TL ( 0.00 )
YKBNK: 4.09 TL ( 0.25 )
YKSLN: 6.19 TL ( 1.64 )
YONGA: 24.24 TL ( 2.19 )
YUNSA: 13.23 TL ( 0.76 )
YYAPI: 0.94 TL ( 2.17 )
ZOREN: 1.63 TL ( 0.62 )
ZRGYO: 2.45 TL ( 1.66 )