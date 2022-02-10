Son dakika haberi...ABD'de Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yüzde 7,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verisi 40 yılın zirvesine işaret ediyor. Piyasa beklentisi yüzde 7,2'ydi.
SON DAKİKA | ABD ekonomisi için aşırı ısınma sinyali! Enflasyon verisi 40 yılın zirvesine yükseldi
Son dakika haberi...ABD`de Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık bazda yüzde 7,5 ile beklentilerin üzerinde olan enflasyon verisi 40 yılın zirvesine işaret ediyor. ABD enflasyon verisi, dünya merkez bankaları öncüsü doların patronu Fed`in gelecek döneme ilişkin para politikası için büyük önem arz ediyor. İşte piyasaların radarındaki açıklanan veri sonrası piyasaların ilk tepkisi...
SON DAKİKA HABERİ | ABD EKONOMİSİ ALARM VERİYOR: ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ
ABD'de Ocak ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Ülkede Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 7,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon göstergeleri de beklentileri aştı. Aylık bazda bakıldığında ise enflasyon yüzde 0,6 oldu.
SON DAKİKA: ABD'de enflasyon verisi son 40 yılın zirvesinde! | Video
1982 YILI ŞUBAT AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE OLDU
ABD'de Ocak ayında enflasyon (TÜFE) artışını sürdürdü ve yıllık bazda son 40 yılın en yüksek seviyesine kalmaya devam etti. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,4 olacağı yönündeydi.
Ocak ayı enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 7,5 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 7,2 olacağı tahmininde bulunmuşlardı. Böylece 1982 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviye görüldü.
Çekirdek fiyat olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6, yıllık yüzde 6,0 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,4 ve yüzde 5,9 artış olacağı yönündeydi.
Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,9 artarken, yıllık yüzde 27,0 artış gösterdi. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 7,0 artış yaşandı. Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,5 azalış gösterdi.
ENFLASYON VERİSİ FED'İN PARA POLİTİKASI İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP
Enflasyon verileri Fed'in para politikası patikası açısından kritik konumda yer aldığından tüm dünyada piyasaların radarında yer alıyor.
Vadeli piyasalarda ise Fed cephesinden Mart ayı için 25 baz puanlık bir faiz artırımı fiyatlanıyor. Enflasyon verisi öncesi yaptığı değerlendirmede Franklin Templeton Fixed Income CIO'su Sonal Desai, piyasaların 2022'nin ikinci yarısı için biraz iyimser olduğunu ve enflasyonun keskin şekilde gerilemesini beklediğini belirtti.
Desai, "Bana göre bu biraz fazla iyimser çünkü enflasyonu körükleyen faktörlerin büyük bir bölümü hala bizimle olacak. Fed de zaten eğrinin gerisinde kalmış durumda" dedi.
ABD ENFLASYON VERİSİNE PİYASA NE TEPKİ VERDİ?
Açıklanan Ocak ayı enflasyon verisi sonrası, ABD'de 10 yıllık tahvil faizi, %1,974 ile 1 Ağustos 2019'dan beri en yüksek seviyesine çıkarken, ons altın spot fiyatı sınırlı bir geri çekilme yaşayarak 1821 doları gördü. Aynı dakikalarda gram altın TL fiyatı 796 TL bandında işlem görerek veriye tepkisiz kaldı.
Dolar/TL de yaklaşık 1 aylık sıkışık bant hareketini sürdürdü. Dolar kuru enflasyon verisi sonrası 13,55 TL, euro kuru 15,45 TL düzeyinde işlem gördü.
Yurt içinde Borsa İstanbul'da kritik verisi sonra satış görülse de endeks kaybettiklerini çabuk toparlayarak yatay seyre girdi.
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