SON DAKİKA | ABD ekonomisi için aşırı ısınma sinyali! Enflasyon verisi 40 yılın zirvesine yükseldi

Son dakika haberi...ABD'de Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Yüzde 7,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verisi 40 yılın zirvesine işaret ediyor. Piyasa beklentisi yüzde 7,2'ydi.

ABD'de Ocak ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Ülkede Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 7,5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon göstergeleri de beklentileri aştı. Aylık bazda bakıldığında ise enflasyon yüzde 0,6 oldu.

1982 YILI ŞUBAT AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE OLDU

ABD'de Ocak ayında enflasyon (TÜFE) artışını sürdürdü ve yıllık bazda son 40 yılın en yüksek seviyesine kalmaya devam etti. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,4 olacağı yönündeydi.

Ocak ayı enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 7,5 olarak gerçekleşti. Analistler yıllık artışın yüzde 7,2 olacağı tahmininde bulunmuşlardı. Böylece 1982 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviye görüldü.

Çekirdek fiyat olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6, yıllık yüzde 6,0 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,4 ve yüzde 5,9 artış olacağı yönündeydi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 0,9 artarken, yıllık yüzde 27,0 artış gösterdi. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,9, yıllık yüzde 7,0 artış yaşandı. Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,5 azalış gösterdi.