Son dakika haberleri…Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş insanları ve yatırımcılar ile görüşmek için 3 odaklı küresel hamlenin ilk durağı olan Londra'ya gitmişti. Görüşmelerde, yeni ekonomi modeline ilişkin ayrıntıları uluslararası fon yöneticileri ve yatırımcılara anlatan Bakan Nebati konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
SON DAKİKA | Bakan Nebati’den 3 odaklı küresel hamle! Yeni Türkiye Ekonomi Modeli için harekat sürüyor
Son dakika haberi…Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Türkiye Ekonomi Modeli için Avrupa, Körfez ve Doğu Asya temalı 3 odaklı dünya turu gerçekleştirecek. Bakan Nebati, yabancı fon ve kuruluşlara gelişmekte olan ülkelerin parlayan yıldızı Türkiye’deki fırsatları anlatma amacıyla Londra’da dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
BAKAN NEBATİ'NİN İLK DURAĞI LONDRA OLDU
Bakan Nebati'nin, ekonomide Türkiye modelini anlatmak amacıyla başlattığı küresel tanıtım turunun ilk durağı Londra oldu. Bakan Nebati daha sonra G-20 toplantısı için Cakarta'ya gidecek, Bahreyn ve Londra'yı yeniden ziyaret edecek. Bakan Nebati baharda da Japonya, Çin, Singapur'a giderek Avrupa, Körfez, Doğu Asya turunu tamamlamayı planlıyor. İki gün süren Londra programının bugün sona ermesi bekleniyor.
"BİREBİR GÖRÜŞMELER ÇOK OLUMLU GEÇTİ "
Nebati dün ilk görüşmelerin ardından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk."
Bugün Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz.— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) February 7, 2022
Bakan Nebati bugün sosyal medya paylaşımlarına devam ederek şu ifadeleri kullandı:
"Londra'da 2. gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz."
Londra'da 2. gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/0oDxCyR7IR— Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) February 8, 2022
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