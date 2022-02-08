Son dakika haberleri…Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş insanları ve yatırımcılar ile görüşmek için 3 odaklı küresel hamlenin ilk durağı olan Londra'ya gitmişti. Görüşmelerde, yeni ekonomi modeline ilişkin ayrıntıları uluslararası fon yöneticileri ve yatırımcılara anlatan Bakan Nebati konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

BAKAN NEBATİ'NİN İLK DURAĞI LONDRA OLDU Bakan Nebati'nin, ekonomide Türkiye modelini anlatmak amacıyla başlattığı küresel tanıtım turunun ilk durağı Londra oldu. Bakan Nebati daha sonra G-20 toplantısı için Cakarta'ya gidecek, Bahreyn ve Londra'yı yeniden ziyaret edecek. Bakan Nebati baharda da Japonya, Çin, Singapur'a giderek Avrupa, Körfez, Doğu Asya turunu tamamlamayı planlıyor. İki gün süren Londra programının bugün sona ermesi bekleniyor.

"BİREBİR GÖRÜŞMELER ÇOK OLUMLU GEÇTİ " Nebati dün ilk görüşmelerin ardından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bugün Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk." Bugün Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığımız birebir görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye Ekonomi Modelimizi ve atacağımız adımları aktarıp, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Yarın da görüşmelerimize devam edeceğiz. — Dr.Nureddin NEBATİ???? (@NureddinNebati) February 7, 2022