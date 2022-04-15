Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Samsun İş Dünyası Buluşması programında konuşuyor. Bakan Nebati, "Bu ülkeyle beraber herkes büyüyecek, büyümeye de devam edeceğiz, bizim önümüzü kimse engelleyip, kapayamaz. Enflasyon konusunda ne yaptığımızı biliyoruz, bu işin üstesinden geleceğiz" dedi.

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Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Döviz kurları kontrolümüz altında. Borsa İstanbul rekor kırıyor, rekorlarını da her gün egale ediyor. Büyümede öncü göstergeler birinci çeyrekte de aynı performansla yoluna devam ettiğini gösteriyor. İşsizliği inşallah tek haneye getirmiş olacağız. Bu yıl turist sayısındaki artış ve gelir artışı devam edecek. Alternatif pazarlardan Rusya'dan gelecek turist eksikliğini gidereceğiz.

Yatırımlara devam, çok ucuz kredi veriyoruz. Bu kredilerle amacımız belli; TL'ye güvenin, TL ile işlem yapın. Hızlı bir şekilde tek rakamlı işsizliğe doğru gidiyoruz. Verdiğimiz kredileri sıkı bir şekilde takip ediyoruz.

Tarımsal GES yatırımlarına ciddi bir destek veriyoruz. Türk Lirasına güvenin, bu ülke TL'ye güveni yakalayan bir sürece girdi. Bundan sonra döviz kredisi, dövizle işlem yapmaktan vazgeçin, ülkemize güvenin, paramıza güvenin. 2023'e farklı bir havayla gireceğiz.

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