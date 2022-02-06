SON DAKİKA | Bakan Yanık doğal gaz desteği için tarih verdi: 4 milyon haneyi hedefliyoruz

Son dakika haberi…Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık kömür ve doğal gaz desteği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, ihtiyaç sahiplerine kömür yardımının yanında doğal gaz desteğininde verileceğini açıklayarak, "1,8 milyar TL kömür desteği verdik. Doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Doğal gaz ve kömür desteklerinin ısınma yardımları başlığında değerlendirildiğini belirten Bakan Yanık, "Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğal gaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğal gaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğal gaz desteği de vereceğiz. 1,8 milyar lira kömür desteği verdik. doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz. Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız.

Hangi başlıkta sosyal yardım yararlanıcısı olacağını belirleyeceğiz vatandaşlarımızın. Şöyle bir algı alıştırma peşindeler, oy peşinde diye fakat biz herkese bu desteği vereceğiz. Şuanda 48 ayrı başlıkta vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bunların her birinin standartları belli. Bunda çok iddialıyız.

"DEZAVANTAJLARI GİDERMEK İÇİN ADIM ATIYORUZ"

Sadece bu dönemle alakalı değil, biz AK Parti iktidarı olarak sosyal devletin gereği olan her türlü adımı atıyoruz. Sosyal devlet olmak sadece yoksulluk ve sadece ileri derecede ağır yoksulluğun giderilmesi değildir. Sosyal devlet dezavantajlı grupların dezavantajlarını gidermek ve eşit bir düzlem sağlamaktadır.

Engelliler, engelliğin dezavantajı vardır zaten, dolayısıyla biz onun çevreye uyumunu sağlaması için ihtiyaç duyduğu desteği sağlıyoruz. Eğer bir bakım gerekiyorsa onu destekliyoruz. Engelli vatandaşları diğer vatandaşlarla eşitlemek bizim için önemli.