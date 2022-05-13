Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Ayrıntılar geliyor...