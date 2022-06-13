Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekonomik büyümenin öncü verisi sanayi üretim rakamlarını açıkladı. Buna göre sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 10,8 ile beklentilerin üzerinde geldi. Beklenti yüzde yüzde 9 artış olması yönündeydi. Öte yandan cari işlemler açığı da beklentilerin bir miktar altında geldi.

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