Son dakika: Ekonominin çarkları dönüyor! TÜİK açıkladı

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim rakamlarını açıkladı. Buna göre Mart ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 9.6 artış gösterirken, aylık bazda yüzde 1,8 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %9,6 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9, imalat sanayi sektörü endeksi %10,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,9 arttı.