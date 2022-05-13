Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim rakamlarını açıkladı. Buna göre Mart ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 9.6 artış gösterirken, aylık bazda yüzde 1,8 azaldı.
Son dakika: Ekonominin çarkları dönüyor! TÜİK açıkladı
Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim rakamlarını açıkladı. Buna göre ekonomik büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimi Mart ayında 9.6 artış gösterdi.
SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %9,6 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,9, imalat sanayi sektörü endeksi %10,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,9 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,8 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi %2,2 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,8 arttı.
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