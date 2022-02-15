Son dakika haberleri...2022 yılıyla beraber 3600 ek gösterge konusunda çalışmalar hız kazandı. 2021 yılında Ağustos ayında yapılan toplu sözleşmelerde karar verilen ve Resmi Gazete'ye de yayımlanan 3600 ek gösterge düzenlemesi için detaylar netleşmeye başladı.
SON DAKİKA | 3600 ek gösterge tablosu 2022 için yeni hesaplar geldi! Öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire maaşı, ikramiyesi ne kadar olacak
Son dakika haberi...3600 ek gösterge düzenlemesi için yapılan çalışmalar sonunucu yeni taslaklar belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`nın 3600 ek gösterge konusunu hafta içinde sendikalar ile müzakere edeceği bildirildi. 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası memurların hem maaşları hem de emeklilik ikramiyeleri artacak. 3600 ek gösterge düzenlemesinin Mayıs ayında TBMM`ye gelmesi bekleniyor. Peki öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşire maaşı, ikramiyesi ne kadar olacak? İşte merak edilen yeni 3600 ek gösterge tablosu 2022 ile beraber son dakika haberinin detayları...
SON DAKİKA HABERİ | 3600 EK GÖSTERGE İÇİN İLK GÖRÜŞME BU HAFTA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda alternatifli taslaklar hazırlandı. Bu taslaklar taraflarla görüşülerek tek bir metne indirilecek. İlk görüşme bu hafta Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yöneticileri arasında olacak.
EK GÖSTERGELER İÇİN KADEMELİ GEÇİŞE GÖRE DİZAYN EDİLECEK
Hazırlanan taslaklara göre kademeli geçiş ile kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek göstergeler hazırlanacak.
KAMU PERSONELİ İÇİN BÜTÜNCÜL BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR
Yapılan çalışma kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendiriliyor. Ek gösterge artışı noktasında bütüncül bir puan artışı yanında, ilk defa ek gösterge hakkından yararlanacak kadroların ek gösterge oranlarının belirlenmesi de amaçlanıyor.
3600 ek gösterge düzenlemesinin Mayıs ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE TASLAĞINDAN ÖNE ÇIKAN YENİLİKLER
- Ek göstergesi olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu personeli için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı belirlenecek.
- "Şube Müdürü" unvanlı kadronun ek gösterge rakamının sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konumu da dikkate alınarak 3600'e yükseltilmesi amaçlanıyor.
- Kamuda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin ek göstergesi 5300 veya 6400'e kadar çıkacak. Burada kesin rakam çalışmalar sonunda belirlenecek.
- Bakanlık Daire Başkanlarının ek göstergesinin 4800 olması öngörülüyor.
- Üniversite genel sekreterleri, genel sekreter yardımcıları ve üniversite daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükseliyor.
- Mahalli İdareler ile Bağlı ve ilgili Kuruluşlarda Büyükşehir Belediye Teftiş Kurulu Müdürü, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının ek göstergeleri de yükselecek.
- Mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan kariyer kadrolarda görev yapanlarında ek göstergesi artacak. Böylece müfettiş, denetçi ve kaymakamların ek göstergeleri artmış olacak.
- İl İdare Kurulu üyesi Bakanlık İl Müdürleri ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki diğer Bakanlık İl Müdürleri, Bakanlık Bölge Müdürleri ve bölge müdür yardımcılarının ek göstergeleri düzenlenecek.
3600 EK GÖSTERGE SONRASI KİM, NE KADAR ALACAK?
ÖĞRETMEN, POLİS, DİN GÖREVLİSİ
(25 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı 5.242 - 6.399 - 1.157
İkramiye - 168.031 - 205.113 - 37.082
(30 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı 5.592 - 6.826 - 1.234
Emekli ikramiyesi 201.637 - 246.135 - 44.498
(35 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı 5.941 - 7.252 - 1.311
Emekli ikramiyesi 235.243 - 287.158 - 51.915
HEMŞİRE
(25 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı 5.095 - 6.399 - 1.304
İkramiye 163.322 - 205.113 - 41.791
(30 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı 5.435 - 6.826 - 1.391
İkramiye 195.986 - 246.135 - 50.149
(35 yıl hizmet) Mevcut - Yeni - Fark (TL)
Emekli aylığı 5.775- 7.252 - 1.477
İkramiye 228.651 - 287.158 - 58.507
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