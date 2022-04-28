Son dakika haberi...Piyasalarda gelecek haftanın en önemli gündem maddesi Fed faiz kararı olacak. Fed öncesi ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin aksine yüzde 1,4 daraldı. Ekonomistler bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 1,1 büyümesini öngörmüştü.

SON DAKİKA HABERİ | ABD EKONOMİSİ 2022 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE KÜÇÜLDÜ ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 1,4 azaldı. Bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 1,1 büyümesi öngörülüyordu.

ŞAHİN FED YENİ DARALMALARI GETİRİR Mİ? Ekonomide çarkları döndüren düşük faiz ortamının yerini sıkı para politikasına bırakacağı ortama girilirken, ABD ekonomisinin küçülme göstermesi resesyon endişelerini artırdı.

Artan enerji maliyetlerinin, tedarik krizlerinin yaşandığı bir dönemde Fed, 41 yılın en yüksek enflasyonunu baskılamak adına güçlü faiz artırımlarına ve bilanço küçültme adımlarına hazırlanıyor. Bu durumun ABD ekonomisi için yeni daralmaları beraberinde getirebileceği dillendiriliyor.

2021 YILINDA ABD YÜZDE 5,7 BÜYÜMÜŞTÜ ABD ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 6,9 büyürken, toparlanmanın etkisiyle geçen yıl genelinde yüzde 5,7 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi kaydetmişti. Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada, özel stok yatırımları, ihracat, federal kamu harcamaları ve eyalet ile yerel kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu.

Aynı dönemde ithalat ise artış gösterdi. Kişisel tüketim harcamaları, konut dışı sabit yatırımlar ve konut sabit yatırımları bu dönemde artış gösteren kalemler oldu. Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 7 arttı. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 5,2'lik artış kaydetti.