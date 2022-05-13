Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurul toplantısındaki konuşmasında "enflasyonla mücadelemiz topyekun olduğu sürece başarıya ulaşacaktır" dedi. Nebati konut destekleri sonrası astronomik fiyat artışı yapanlara göz yummayacaklarının altını çizdi.

SON DAKİKA HABERİ | BAKAN NEBATİ: ENFLASYON İLE MÜCADELEDE BAŞARIYA ULAŞACAĞIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurul toplantısında konuştu. Nebati "enflasyonla mücadelemiz topyekun olduğumuz sürece başarıya ulaşacaktır." dedi.

Enflasyonla mücadele kapsamında paydaşlarıyla çalışmaları yürüttüğünü kaydeden Nebati "fahiş fiyat, fiyat manipülasyonu ve stokçuluğa asla izin vermiyor ve gereken tüm önlemleri almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte halkımızın alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Kontuı sektörüne yönelik açıklanana paketlerle ilili olarak "Hem konut arzını artırıyoruz, hem de vatandaşın uygun finansmanla konut sahibi olmasını sağlıyoruz." dedi. Nebati bu adımı astronomik fiyat artışlarıyla suistimal etmeye çalışanlara göz yummayacaklarını kaydetti.

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