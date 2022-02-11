Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "20 Aralık 2021 Türkiye için önemli günlerden biriydi, tarihe geçen bir gün oldu, ekonomik manifesto açıklandı ve etkisini gösterdi" dedi.

SON DAKİKA HABERİ | BAKAN NEBATİ: 10 MİLYAR DOLARI AŞAN BİR DÖVİZ BOZUMU VAR

Bakan Nebati, "Önce bireyseller, sonra tüzeller, son ve en önemli ayağı da vergi istisnası ile 31 Aralık'a kadar kur farklarını istisna etme imkanı sağladık, günlük girişler hızlı bir şekilde dövizi de tetikledi. 10 milyar doları aşan bir döviz bozumu ve ona yakın bir TL girişi oldu" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Önce bireyseller, sonra tüzeller, son ve en önemli ayağı da vergi istisnası ile 31 Aralık'a kadar kur farklarını istisna etme imkanı sağladık, günlük girişler hızlı bir şekilde dövizi de tetikledi. Kur korumalı TL mevduatta (KKM) dövizden dönüşlerin payı %49'a yükseldi.

10 milyar doları aşan bir döviz bozumu ve ona yakın bir TL girişi oldu. KKM dün akşam itibarıyla 340 milyar TL'ye yaklaştı. Merkez Bankası imkanlarını genişletmesi ve kurların stabilizasyonu açısından gündemimizde kalmaya devam ediyor, çıkış için optimal noktaya bakılır.

"DÜNYADA ENFLASYONDA 1973 KRİZİ SONRASINDA AYNI ŞEYLER YAŞANDI"

Enflasyon yükselişi, lojistik, ulaşım, taşımadaki problemlerin getirdiği yükle ABD'de %7,5, Avrupa'da %5 üzerinde, enflasyon dünyanın temel problemlerinden biri. 1973 krizi sonrasında aynı şeyler yaşandı, enflasyon yükseldi ve özellikle batı ülkeleri ciddi bir şekilde müdahalede bulundular, önce durgunluk ve resesyona gidecek bir durum yaşandı.

"MAYIS 2023'TE TEK HANELİ ENFLASYONA İNECEĞİZ"

Döviz kurlarındaki fiyatlama bir sonraki adımla yapıldı, spekülatif işlemler yapıldı, yaşanan kur atağı enflasyon üzerinde etkili oldu, bizde temel ayaklar kur ve enflasyondur. Enflasyon bir süre mevcut seviyelerde devam edecek, yaz aylarında gevşeme bekliyoruz. Enflasyon üzerimizde yük. Enflasyon bir süre mevcut seviyelerde devam edecek, yaz aylarında gevşeme bekliyoruz. Yıl onu enflasyon beklentimiz %24 civarında. Mayıs 2023'te tek haneli enflasyona ineceğiz.

"YARIN AÇIKLAYACAĞIMIZ PAKETLE PSİKOLOJİYİ TERSİNE ÇEVİRECEĞİZ"

Türkiye'de altın bir gerçek, Londra'da da bu soruyu sordular, bizde düğünde altın takıyoruz, adım başı kuyumcu vardır, bu altın yastık altında duruyor, ekonomiye kazandırılması noktasında adımları genişletelim. Yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılması noktasında paydaşları daha etkin hale getirelim. Yarın açıklayacağımız paket ile üzerimizdeki yüklerle ilgili atacağımız adımlarla herkesin işbirliği ile bu psikolojiyi tersine çevirmek gayretindeyiz.

Şeffaflık, güven, istikrar, bir araya getirildiğine, KKM'ye olan ilgi altına dönük de olacak. Bankaları, rafinerileri ve Darphane'yi de işlerin içerisine sokacağız, ama aynı zamanda akredite edilmiş kuyumcular vasıtasıyla da Türkiye'nin her alanına yayılacağız. Üretim odaklı, istihdamı genişletici ve istikrarı sağlayıcı bir model, bu model Türkiye modeli. Türkiye, coğrafya ve uyguladığı ekonomi politikaları ile özgün bir ülke.

Model değişikliğinde bir sancılı dönem vardır, bu riski aldık, bu riskin temizlenmesi lazım, yatırım, üretim adımları atarken, bu yıl aldığımız riskin bertaraf edilmesi noktasında yolumuza devam edeceğiz. Yarın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı KGF paketinin ayrıntılarını vereceğiz. Ekonomi modeli çerçevesi içerisinde sürdürülebilir hale getirmek, tek problemli alan olan enflasyonu bertaraf etmek, dolar stabil gidiyor, kurda oynaklık en az seviyede, rekabet edilebilir bir kur seviyesi yakalamış durumdayız. Piyasa bu kuru içselleştirdi, iş dünyası da buna ilişkin olarak bu fiyatlamayı ona göre yapmaya başladı.

Yüzde 5 büyüme beklentimiz var. Büyümeyi dengeli bir hale getireceğiz. Bütçe açığı/GSYH için %3,5 hedef koyup %2,7 bütçe açığı açıkladık.

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