Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3,3'te sabit tuttu.
SON DAKİKA! IMF Türkiye büyüme beklentisini yüzde 9'a yükseltti
Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8`den yüzde 9’a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3,3`te sabit tuttu.
TÜRKİYE BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 9'A ÇEKTİ
Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltti. IMF, Türkiye'nin 2022 yılı için büyüme beklentisini ise yüzde 3,3'te sabit tuttu. Temmuz ayında açıklanan ara raporda Türkiye'nin yılsonu büyüme tahmini yüzde 5,8 olarak belirtilmişti.
EURO BÖLGESİ İÇİN İSE BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 5 OLDU
IMF küresel ekonominin ise 2021'de yüzde 5,9 büyüyeceğini tahmin etti. IMF'nin bir önceki tahmini yüzde 6'ydı. IMF 2022 için küresel büyüme tahminini ise yüzde 4,9'da korudu. IMF, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 8, gelecek yıl ise yüzde 5,6 büyüyeceğini belirtirken Euro Bölgesi'nin 2021 büyüme tahminini ise yüzde 0,4 arttırarak 4,6'dan yüzde 5'e yükseltti.
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