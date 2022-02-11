Hükümet, ağır ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığını ve güvenliğini teşvik için destekleri artırdı. Bu yıl işçi başına aylık teşvik tutarı tehlikeli iş yerlerinde 70 lira, çok tehlikeli iş yerlerinde ise 80 lira olarak uygulanacak.

SON DAKİKA HABERİ | İŞÇİ VE İŞVERENLER DİKKAT! 960 TL PRİM DESTEĞİ SAĞLANACAK 2022 yıl sonuna kadar tehlikeli iş yerlerinde işçi başına 840 lira, çok tehlikeli olanlarda da 960 lira prim desteği sağlanacak. Örneğin, 10 işçinin çalıştığı çok tehlikeli bir işyerinde yıl sonuna kadar verilecek teşvik miktarı 9 bin 600 lirayı bulacak.





İŞVERENİN PRİM YÜKÜ HAFİFLİYOR



İş kazası ve meslek hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çalışma hayatının en büyük sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 3 milyona yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan iş kazaları ve meslek hastalıkları, doğru tedbir ve uygulamalarla çalışanlar için risk olmaktan çıkabiliyor.

Çalışan sayısı 10'dan az olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde son 3 yılda ölümle veya sakatlanmayla sonuçlanan iş kazası olmaması durumunda tehlikeli işyerlerinde brüt asgari ücretin yüzde 1.4'ü, çok tehlikeli işyerlerinde ise yüzde 1.6'sı oranında prim indirimi yapılıyor. İndirim üç yıl uygulanıyor. Buna göre bu yılın sonuna kadar tehlikeli iş yerlerinde yıllık işçi başına 840 lira, çok tehlikeli olanlarda da 960 lira destek sağlanacak.





DESTEKTEN YARARLANMA KOŞULLARI



İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi için Türkiye genelinde, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ondan az çalışanın bulunması gerekiyor. Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması koşulu bulunuyor. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine sahip işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği desteğinden yararlanmak için işyerinin tescil edildiği SGK ünitelerine ekli formla başvurabilir.





HEDEF 2 MİLYON İŞYERİ, 23 MİLYON ÇALIŞAN



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, meslek hastalıklarının tümünün, iş kazalarının ise yüzde 98'inin engellenebileceğinden hareketle çalışmalarını sürdürüyor. İ kazaları ve meslek hastalıklarını önlemekle görevli Genel Müdürlük, iş kazalarıyla mücadelede yeni uygulamaları da hayata geçiriyor.