Hükümet, ağır ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığını ve güvenliğini teşvik için destekleri artırdı. Bu yıl işçi başına aylık teşvik tutarı tehlikeli iş yerlerinde 70 lira, çok tehlikeli iş yerlerinde ise 80 lira olarak uygulanacak.
SON DAKİKA | İşçi ve işverenler dikkat! O ödemeler artırıldı: İşçi başına 960 TL destek
Son dakika haberler...Asgari ücret 2022, memur ve emekli zammı artışları sonrası Hükümet, ağır ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığını ve güvenliğini teşvik için destekleri yükseltti. Buna göre, 2022 yılında işçi başına verilecek aylık teşvik tutarı tehlikeli iş yerlerinde 70 lira, çok tehlikeli iş yerlerinde ise 80 lira olarak uygulanacak.
SON DAKİKA HABERİ | İŞÇİ VE İŞVERENLER DİKKAT! 960 TL PRİM DESTEĞİ SAĞLANACAK
2022 yıl sonuna kadar tehlikeli iş yerlerinde işçi başına 840 lira, çok tehlikeli olanlarda da 960 lira prim desteği sağlanacak. Örneğin, 10 işçinin çalıştığı çok tehlikeli bir işyerinde yıl sonuna kadar verilecek teşvik miktarı 9 bin 600 lirayı bulacak.
İŞVERENİN PRİM YÜKÜ HAFİFLİYOR
İş kazası ve meslek hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çalışma hayatının en büyük sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 3 milyona yakın kişinin hayatını kaybetmesine neden olan iş kazaları ve meslek hastalıkları, doğru tedbir ve uygulamalarla çalışanlar için risk olmaktan çıkabiliyor.
Çalışan sayısı 10'dan az olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde son 3 yılda ölümle veya sakatlanmayla sonuçlanan iş kazası olmaması durumunda tehlikeli işyerlerinde brüt asgari ücretin yüzde 1.4'ü, çok tehlikeli işyerlerinde ise yüzde 1.6'sı oranında prim indirimi yapılıyor. İndirim üç yıl uygulanıyor. Buna göre bu yılın sonuna kadar tehlikeli iş yerlerinde yıllık işçi başına 840 lira, çok tehlikeli olanlarda da 960 lira destek sağlanacak.
DESTEKTEN YARARLANMA KOŞULLARI
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi için Türkiye genelinde, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ondan az çalışanın bulunması gerekiyor. Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması koşulu bulunuyor. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine sahip işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği desteğinden yararlanmak için işyerinin tescil edildiği SGK ünitelerine ekli formla başvurabilir.
HEDEF 2 MİLYON İŞYERİ, 23 MİLYON ÇALIŞAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, meslek hastalıklarının tümünün, iş kazalarının ise yüzde 98'inin engellenebileceğinden hareketle çalışmalarını sürdürüyor. İ kazaları ve meslek hastalıklarını önlemekle görevli Genel Müdürlük, iş kazalarıyla mücadelede yeni uygulamaları da hayata geçiriyor.
Müdürlük bünyesinde oluşturulan İş Kazaları Araştırma Merkezi iş kazalarının nedenlerini araştıracak, kazaların dijital ortamda simülasyonu ve kazaya yol açan kök sebeplerini ortaya koyarak benzerlerinin tekrarlamaması için çalışacak. Milli bir kaza araştırma metodu oluşturulacak. Merkezin oluşturacağı kaza araştırmalarıyla 2 milyon iş yeri ve 23 milyon çalışana ulaşılması hedefleniyor.
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