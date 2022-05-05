Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2022 enflasyon (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon (TÜFE) yıllık %69,97, aylık ise %7,25 gerçekleşti.

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