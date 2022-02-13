Son dakika haberleri...Temel gıda ürünleri için KDV indirimi yarın başlıyor. Bununla beraber artık temel gıda ürünleri başta olmak üzere 'En uygun fiyatlı ürün nerede' sorusunun cevabını merak eden vatandaşlar yeni gelecek mobil uygulama ile uygun fiyatlı ürüne kolaylıkla erişebilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda alışverişlerde büyük kolaylık sağlayacak.
SON DAKİKA | KDV indirimi sonrası 'En ucuz ürün nerede' mobil uygulaması geliyor! Bakan Nureddin Nebati duyurdu
Son dakika haberi...Gıdada KDV indirimi yarın başlıyor. Öte yandan enflasyon ile mücadele kapsamında milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren ve `Temel gıda ürünleri` başta olmak üzere vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak yeni uygulama geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, `Bu mobil uygulama bir ürünün en uygun fiyata nerede satıldığının bulunmasını sağlayacak` dedi.
SON DAKİKA HABERİ | TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ İÇİN MOBİL UYGULAMA GELİYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması, KGF kredi paketi ve enflasyonla mücadele kapsamında atılacak adımları açıkladı.
Bakan Nureddin Nebati, serbest piyasada daha adil rekabeti sağlayacak ve vatandaşa uygun fiyatlı ürünleri gösterecek mobil uygulamayı duyurdu.
MOBİL UYGULAMA TOPLAN ALIŞVERİŞ TUTARINI HESAPLAYACAK
Nebati, "Bu mobil uygulamayla vatandaşlarımız enflasyonun düşüşüne katkı veren üretici ve satış noktalarında ürün-fiyat takibine bakacak; satış noktaları, kategori ve ürün filtrelemeyle kolay arama yapabilecek; toplam alışveriş tutarını hesaplayabilecek; en ucuz ve en yakın nerede haritası ortaya çıkacak" diye konuştu.
UYGUN FİYATLI ÜRÜN NEREDE? 1 MART İTİBARIYLA BAŞLIYOR
Uygulamanın 1 Mart itibariyle başlayacağına dikkat çeken Bakan Nebati, "Tüketiciye fiyat takibi imkanı sunacak, en uygun fiyatlı ürüne hızlı ulaşma imkanı sağlanacak. Bu mobil uygulamanın geliştirilmesiyle enflasyonla mücadelede hayata geçirilecek adımların fiyatlara yansımasını engelleyecek tedbirlerimizi ortaya koymuş olacağız" dedi.
"TÜM KESİMLERİN İŞ BİRLİĞİ İLE ENFLASYON DÜŞECEK"
Bakan Nebati, üretim ve satış noktalarının gönüllülük esası çerçevesinde fiyat indirimlerine katkı vermesini sağlayacaklarını belirterek, "Üreticinden tüketiciye tüm kesimlerin iş birliğiyle enflasyonu düşürerek kazananın Türkiye olacağı bir sonuca ulaşacağız" açıklamasında bulundu.
KAMPANYA ADI ALTINDA SAHTE İNDİRİMLER 1 MART'TA SON BULACAK
Nebati, tüm sektörlerden enflasyonla mücadelede gerekli adımları atacaklarını kaydederek, "Enflasyonla mücadele timi kuruyoruz. Fiyatların daha sıkı bir şekilde denetlendiği bir sistem olacak. Kârınızla, ticaretinizle alıp veremediğimiz yok. Vergi Denetim Kurulu'ndaki müfettişlerimiz ve Gelir İDaresi'ndeki denetleyicilerimizle birlikte fahiş fiyat uygulayanlara karşı özel tim oluşturuyoruz. Arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat hareketleriyle ilgili her türlü enstrümanı ilgili bakanlıklarımızla yasal zaman zemin dahilinde kullanacak ve yanlış yapanlarla ilgili en sert tedbirleri alacağız." ifadelerini kullandı.
Nebati, yüksek zam yaparak sonradan kampanya adı altında gerçekleştirilen indirim şeklindeki uygulamaların 1 Mart'tan itibaren önüne geçileceğini söyledi.
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