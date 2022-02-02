SON DAKİKA | Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdık

Son dakika haberi...Ticaret Bakanı Mehmet Muş Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, Türkiye'nin rotasının üretim, isthidam ve ihracat olduğunu belirterek, "İhracatımız Ocak ayında geçen yılın Ocak ayına göre %17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam tüm zamanların en yüksek Ocak ayı rakamıdır. Dış ticaret Ocak ayında %38 artışla 45,6 milyar dolara yükselmiştir " diye konuştu.

SON DAKİKA HABERİ | BAKAN MUŞ: TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK OCAK AYI REKORUNU KIRDIK Bakan Muş, Türkiye'nin rotasının üretim, isthidam ve ihracat olduğunu belirterek, tüm zamanların en yüksek Ocak ayı ihracat rakamını açıkladı. Buna göre Türkiye'nin Ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre, %17 artışla 17,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş Ocak rekorunu duyurdu: Tüm zamanların en yüksek rakamı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "YABANCILAR ÖNEMLİ YATIRIMLARINI TÜRKİYE'YE KAYDIRMAKTADIR" "Yeni bir yılın ilk ayını geride bırakmış bulunuyoruz. Ülkemizin kalkınması için verdiğimiz mücadeleye bu yıl da devam edeceğiz. 2022'de bizi daha çetin şartlar bekliyor. 2022 yılı için küresel büyüme tahminleri 50 baz puan aşağı yönlü güncellenmiştir. Salgının en ağır şartlarındaki dahi verdiği sözleri tutan ihracatçılarımız güvenilir iş ortağı olduklarını ispatlamışlardır. Yabancılar önemli yatırımlarını Türkiye'ye kaydırmaktadır. Hükümetimiz de destek vermek için gereken tüm adımları atmaktadır. Geçtiğimiz yıl Türkiye 225,4 milyar dolar ihracat yaparak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmıştı.

"İHRACATIMIZ DAHA GÜÇLÜ VE ÇEŞİTLİ YAPIYA KAVUŞMUŞTUR" Dengeli büyüme performansıyla Türkiye pek çok uluslararası yatırımcının dikkatini çekmeyi başarmıştır. Avrupa genelinde payımız 2020 yılında yüzde 3.1'e yükselmiştir. İhracatta elde ettiğimiz başarılar da rotamızda doğru adımlar attığımızın göstergesi olmuştur. 2021 yılında 32 binden fazla firmamız üretime başlamıştır. Yeni pazarlara da açılmaktayız. İhracatımız daha güçlü ve çeşitli yapıya kavuşmuştur.