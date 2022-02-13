Son dakika haberi…Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan dikkat çeken 'Gıdada KDV indirimi' açıklaması geldi. Bakan Muş, "Gıda ürünlerinde KDV'nin %8'den %1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız" dedi.
SON DAKİKA | Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ‘Gıdada KDV indirimi’ açıklaması: En ağır yaptırımları uygulayacağız
Son dakika haberi…Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan dikkat çeken ‘Gıdada KDV indirimi’ açıklaması geldi. Bakan Muş, “Gıda ürünlerinde KDV’nin %8’den %1`e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız” dedi.
SON DAKİKA HABERİ | BAKAN MUŞ: 81 İLİMİZDEKİ TİCARET MÜDÜRLÜKLERİMİZE TALİMATIMIZI VERDİK
Ticaret Bakanı Mehmet Muş temel gıda ürünleri için KDV indirimi üzerine sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, "Gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız" dedi.
"EN AĞIR YAPTIRIMLARI UYGULAYACAĞIZ"
Ticaret Bakanı Muş KDV indirimi sonrası fiyatları aşağı çekmeyen marketler için en ağır yaptırımların uygulanacağını duyurdu. Bakan Muş, "Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın" diye konuştu.
KDV İNDİRİMİ YARIN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi oranı belirlendi.
2) Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) February 13, 2022
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