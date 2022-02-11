SON DAKİKA | TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor

Son dakika haberleri...TÜİK Aralık 2021 sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre büyümenin en önemli öncü göstergelerinden sanayi üretimi yıllık %14,4, aylık bazda %1,6 artış kaydererek beklentileri aştı.

SON DAKİKA HABERİ | ARALIK AYINDA SANAYİ ÜRETİM VERİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI İhracat yönlü büyüme stratejisini benimseyen Türkiye ekonomisi sanayide güçlü verileriyle dikkat çekiyor. TÜİK'in açıkladığı Aralık 2021 sanayi üretim verisine göre, sanayi üretimi aralık ayında yıllık bazda yüzde 14,4, aylık bazda ise yüzde 1,6 artış kaydetti.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %14,4 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %16,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,0 arttı.