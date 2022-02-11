Son dakika haberleri...TÜİK Aralık 2021 sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre büyümenin en önemli öncü göstergelerinden sanayi üretimi yıllık %14,4, aylık bazda %1,6 artış kaydererek beklentileri aştı.
SON DAKİKA | TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor
Son dakika haberleri...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre büyümenin en önemli öncü göstergelerinden sanayi üretimi yıllık %14,4, aylık bazda %1,6 arttı.
SON DAKİKA HABERİ | ARALIK AYINDA SANAYİ ÜRETİM VERİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI
İhracat yönlü büyüme stratejisini benimseyen Türkiye ekonomisi sanayide güçlü verileriyle dikkat çekiyor. TÜİK'in açıkladığı Aralık 2021 sanayi üretim verisine göre, sanayi üretimi aralık ayında yıllık bazda yüzde 14,4, aylık bazda ise yüzde 1,6 artış kaydetti.
SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %14,4 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %16,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,0 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,6 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,4 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,6 arttı.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN! ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!