SON DAKİKA: Türkiye ihracatta hız kesmiyor! Tüm zamanların rekoru kırıldı

Son dakika haberleri...Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracattaki yeni rekoru duyurdu. Bakan Muş, ihracatın Nisan ayında yüzde 24.6 oranında artarak 23.4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirtti.

SON DAKİKA HABERİ | TÜRKİYE'DE İHRACAT TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK AYLIK REKORUNU KIRDI Türkiye ihracatta rekor kırmaya devam ediyor. Nisan ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek aylık rekorunu kırdı. Son Dakika | Bakan Muş açıkladı: İhracatta tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı | Video

Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar Dolar olmuştur. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Nisan ayı karşılama oranı enerji hariç yüzde 101 olmuş, son 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar dolar eşiğini aşmıştır. Hayırlı olsun. Dış Ticaret hacmi yüzde 30.14 artarak 52 milyar 830 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79 oldu. En fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya ile 2 milyar 1 milyon dolar, ABD ile 1 milyar776 milyon dolar, İngiltere ile 1 milyar 167 milyon dolar oldu.