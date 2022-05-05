Son dakika haberleri...Ticaret Bakanı Mehmet Muş ihracattaki yeni rekoru duyurdu. Bakan Muş, ihracatın Nisan ayında yüzde 24.6 oranında artarak 23.4 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirtti.
SON DAKİKA: Türkiye ihracatta hız kesmiyor! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Son dakika haberi...Covid-19 döneminde hemen hemen her ay ihracat rekoru kıran Türkiye 2022`de de hız kesmiyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Nisan`da ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı" dedi.
SON DAKİKA HABERİ | TÜRKİYE'DE İHRACAT TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK AYLIK REKORUNU KIRDI
Türkiye ihracatta rekor kırmaya devam ediyor. Nisan ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek aylık rekorunu kırdı.
Son Dakika | Bakan Muş açıkladı: İhracatta tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldı | Video
Nisan ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 artışla 23,4 milyar Dolar olmuştur. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Nisan ayı karşılama oranı enerji hariç yüzde 101 olmuş, son 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar dolar eşiğini aşmıştır. Hayırlı olsun.
Dış Ticaret hacmi yüzde 30.14 artarak 52 milyar 830 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 79 oldu. En fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya ile 2 milyar 1 milyon dolar, ABD ile 1 milyar776 milyon dolar, İngiltere ile 1 milyar 167 milyon dolar oldu.
En fazla ihracat ham madde 12 milyar 425 milyon dolar, tüketim malları 8 milyar 70 milyon dolar, yatırım malları 2 milyar 717 milyon dolar olarak gerçekleşti.
En fazla ihracat yapılan fasıllar ise motorlu kara taşıtları 2 milyar 305 milyon dolar, kazan ve makinalar 1 milyar 994 milyon dolar, demir ve çelik 1 milyar 512 milyon dolar oldu.
2022 Nisan ayında TL ile ihracat yapılan ülke sayısı 157, TL ile ihracat yapan firma sayısı 6683 olmuştur. 2022 yılı Nisan ayında TL ile yapılan ihraat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59.72 artış gösterdi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN! ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!