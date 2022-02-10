Son dakika haberleri…Covid-19 süresince reel sektöre yaptığı teşvik destekleri ve vatandaşa yaptığı sosyal yardımlarla dikkat çeken Türkiye, son dönemde küresel düzeyde artan enflasyon karşısında yeniden harekete geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda vatandaşa nefes olacak, kredi, elektrik faturası ve gübre ve mazot desteği başta olmak üzere 3 paket konusunda hükümet düğmeye bastı.

İş dünyasını rahatlatacak, nefes aldıracak, ucuz ve uzun vadeli 60 milyarlık KGF kredi paketinin hazır olduğu bildirildi. Buna göre bankalar, 10 yıl vadeli, 1 yıl ödemesiz dönemli, %16 faizle iş dünyasına TL kredisi verecek. KGF teminatlı pakete kamu ve özel bankaların tamamı katılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati fiyat artışlarına karşı tedbirler, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyonu ve KGF desteğini içeren paketi Cumartesi günü açıklayacak.

Hükümet, çiftçinin gübre, mazot, yem ve ilaç maliyetlerini düşürmek için çalışma başlattı. Destek oranının maliyetin % 50'sini bulabileceği belirtiliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gerek vatandaş, gerekse milletvekillerinden gelen bilgiler üzerine çiftçinin desteklenerek üretimin artırılması ve gıda fiyatlarındaki yükselişin önlenmesi için çalışma başlatılması talimatını verdi.

Gübre, elektrik ve mazot fiyatları gibi girdi maliyetleri yükselince çiftçiler ya tarım alanlarını daralttı ya ekim yapmamaya başladı. Zamların ekimlerin yapılmaya başlandığı döneme gelmesi üretimi de tehdit eder hale geldi.

Elektrik faturaları için düğmeye basıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek elektrik faturalarına karşı sorun yaşayan cemevleri, dernekler ve vakıfların elektrik faturalarının en düşük tarifeye alınması için talimat verdi. Ticari işletmeler için özel bir formülle destek sağlanacağı öğrenilirken, vatandaşları kapsayacak bir destek paketi için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Cemevleri ve vakıfların ticarethane tarifesinden çıkarılması yönünde adım atıldığı öğrenildi. Gerekli düzenlemeyle birlikte cemevleri, dernekler ve vakıflar en düşük tarifeye alınacak. Esnaf, bakkal, restoran gibi işletmelerin olduğu ticarethane abonesi grubuna da özel bir formülle destek sağlanacağı belirtiliyor. Söz konusu düzenlemeleri içeren destek paketlerinin bir hafta veya 10 gün içerisinde açıklanacağı öğrenildi.

SON DAKİKA | BAKAN NEBATİ DUYURACAK! KRİTİK GÜN CUMARTESİ

Gelen son dakika haberine göre, ekonomi yönetimi, 12 Şubat Cumartesi günü fiyat artışlarıyla mücadele başta olmak üzere, üretim ve ihracat öncelikli birçok destek, tedbir ve teşvik paketi açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde yaşanan fiyat artışlarının önüne geçmek amaçlı bazı tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılacağı bir program düzenleyecek.

Nebati, Cumartesi günü gerçekleştirilecek programda, bu tedbirlerin yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara destek sağlamak amaçlı selektif bir finansman destek paketini açıklayacak.