Son dakika haberi...Milyonların beklediği yeni elektrik tarifesi için detaylar netleşiyor. Son gelen bilgilere göre esnafa uygulanacak kademeli tarifede günlük 15 KWH planlaması öngörülürken, meskende de ilk kademede yüzde 18'e varan indirim bekleniyor. Elektrik faturası düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile yürürlüğe girecek.

SON DAKİKA HABERİ | ELEKTRİK FATURA DÜZENLEMESİ İÇİN DETAYLAR NETLEŞİYOR

Yeni elektrik fatura düzenlemesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) çalışma başlattı. Bununla beraber uygulanacak elektrik tarifeleri ile ilgili çerçeve netleşmeye başladı.

SON DAKİKA | İşte yeni elektrik tarifesinde konut ve esnaf için beklenen indirim oranları



Esnaf ve konutlar için uygulanacak elektrik tarifelerinde formüller netleşiyor. Özellikle konutta düşük kademede yer alan elektrik birim fiyatında bir indirim üzerinde duruluyor.

Konutlarda 210 KWH altında tüketilen elektrik kademesinde 1 KWH elektrik bedeli 1,37 TL iken 210 KWH üzerinde tüketin elektrik tarifesinde 1 KWH elektrik bedeli 2,06 TL olarak dikkat çekiyor.

KONUTLARDA KULLANILAN ELEKTRİK İÇİN YÜZDE 18 İNDİRİM ÖNGÖRÜLÜYOR

Konutlarda alt kademe olan 1,37 TL elektrik bedelinde yüzde 10-18 arasında indirim öngörülüyor. Yapılan çalışma sonucunda düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın masasına gelecek. Son kararı Başkan Erdoğan verecek.

Yeni elektrik düzenlemesinin Hazine'ye yıllık maliyetinin 6 milyar TL olması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...