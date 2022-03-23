Son dakika haberi...Togg'un 'Yeniliğe Yolculuk' hedefinin çekirdeği olan Gemlik Tesisi'nin inşasında hızla sona yaklaşılırken, gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı.
SON DAKİKA | Yerli otomobil Togg hedefe adım adım! Heyecanlandıran video: Robotlar çalışmaya başladı!
Son dakika haberi...Togg sosyal medya hesabından heyecanlandıran videolu bir paylaşım geldi. Togg`dan yapılan açıklamada, "Gemlik Tesisimizde çalışmalar planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı" denildi.
TOGG FABRİKASI İNŞAATINDA SONA YAKLAŞILDI
2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazırlanan Togg, 18 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Gemlik Tesisleri'ndeki inşaat çalışmalarında sona yaklaşıyor.
Son Dakika: Yerli otomobil Togg'da robotlar provalara başladı! | Video
Üretim birimlerine ilişkin çalışmaların Mayıs 2022'de tamamlanması planlanan tesiste, gövde binasında montajı tamamlanan 160 robot, parçasız üretim denemelerine başladı. Toplam 250 robotun yer alacağı tesiste, Temmuz 2022 sonunda deneme üretimleri başlayacak.
"BİR FABRİKADAN DAHA FAZLASI"
Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle "Bir Fabrikadan Daha Fazlası" olarak tanımlanan ve toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen Togg Gemlik Tesisi'nde boyahane ofisleri de tamamlandı.
PLANLAR DAHİLİNDE HEDEFE ADIM ADIM YAKLAŞILIYOR
Planları dahilinde ilerleyen Togg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreğin sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak.
Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek.
Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.
Gemlik Tesisimizde çalışmalar planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Gövde bölümüne yerleştirilen 160 robot, parçasız provalara başladı.— Togg (@Togg2022) March 23, 2022
Detaylar videoda.#YeniLigGemlik#Togg pic.twitter.com/PcO44XbHr4
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