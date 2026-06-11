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S&P 500’de düşüşün merkezi teknoloji devleri: Muhteşem 7’nin piyasa değerinden 2 trilyon dolar silindi

Haziran ayında ABD borsalarında yaşanan satış baskısının odağında teknoloji şirketleri yer aldı. S&P 500 endeksindeki değer kayıplarının büyük bölümü, piyasada "Muhteşem 7" olarak anılan teknoloji devlerinin hisselerindeki gerilemeden kaynaklandı.

Oluşturma Tarihi 11 Haziran 2026 16:46

Yahoo Finance tarafından yayımlanan analizde, Microsoft, Amazon, Apple, Alphabet, Nvidia, Tesla ve Meta'nın toplam piyasa değerinin haziran ayında yaklaşık 2 trilyon dolar azaldığı belirtildi. Söz konusu kayıp, S&P 500 endeksinde görülen toplam değer erimesinin üçte ikisinden fazlasını oluşturdu.

En dikkat çekici düşüşler Microsoft ve Amazon hisselerinde yaşandı. Her iki şirketin piyasa değeri de 350 milyar doların üzerinde geriledi. Apple ve Alphabet yaklaşık 300'er milyar dolar, Nvidia 260 milyar dolar ve Tesla ise yaklaşık 200 milyar dolar değer kaybı yaşadı.

Teknoloji hisselerindeki sert satışlar, endeks genelindeki zayıf görünümün temel nedenlerinden biri oldu. Haziran ayında Muhteşem 7 hisseleri ortalama yüzde 9,7 düşüş gösterdi.

Özellikle yapay zeka ve yarı iletken sektörüne bağlı şirketlerde görülen geri çekilme dikkat çekerken, S&P 500'de yer alan diğer şirketlerin hisseleri aynı dönemde ortalama yüzde 0,3 yükseliş kaydetti. Bu tablo, teknoloji hisseleri ile piyasanın geri kalanı arasındaki performans farkını net şekilde ortaya koydu.

Endeksin en büyük 15 şirketi haziran ayında ortalama yüzde 9,2 değer kaybederken, geri kalan hisselerdeki düşüş yalnızca yüzde 0,2 seviyesinde kaldı. Bu durum, teknoloji devlerinin S&P 500 üzerindeki etkisinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

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