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S&P Fransa’nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Fransa’nın kredi notunu bütçedeki bozulma gerekçesiyle 2013’ten beri ilk kez düşürdü.

Oluşturma Tarihi 01 Haziran 2024 08:49

Son Güncelleme Tarihi 01 Haziran 2024 08:50

S&P, AB'nin en büyük ikinci ekonomisi Fransa'nın kredi notunu AA'dan AA-'ye düşürdü, görünüm durağan. Karara gerekçe olarak Fransa'nın bütçe pozisyonundaki kötüleşme gösterildi.

Geçen yıl yüzde 109 seviyesinde olan Fransa'nın genel kamu borcunun GSYH'ye oranının 2027'de yüzde 112,1'ye çıkmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, Fransa'nın bu alanda Yunanistan ve İtalya'dan sonra Euro Bölgesi'nde en yüksek orana sahip üçüncü ülke olduğu belirtildi.

"GSYH'NİN YÜZDE 3'ÜNÜN ÜZERİNDE KALACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Açıklamada, Fransa'nın 2023 bütçe açığının daha önce tahmin edilenden önemli ölçüde yüksek gerçekleştiği ve GSYH'nin yüzde 5,5'ine ulaştığına değinilerek, "Ekonomik büyümedeki toparlanma ve son dönemde hayata geçirilen ekonomik ve bütçesel reformların Fransa'nın bütçe açığını azaltmasına olanak sağlayacağını beklesek de, 2027 yılında bütçe açığının GSYH'nin yüzde 3'ünün üzerinde kalacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Fransa ekonomisinin 2024'te yüzde 0,8 oranında büyüyeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, ülke ekonomisinin 2024'ün ikinci yarısından itibaren toparlanmasının ve 2025-2027 arasında yıllık ortalama yüzde 1,4 oranında büyüme kaydetmesinin beklendiği kaydedildi.

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