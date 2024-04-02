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S&P JPMorgan'ın görümünü yükseltti

S&P Global, JPMorgan Chase'in not görünümünü yükseltti.

Oluşturma Tarihi 02 Nisan 2024 09:02

Son Güncelleme Tarihi 02 Nisan 2024 09:02

S&P Global, JPMorgan Chase'in not görünümünü, emsallerinden daha iyi performans gösteren genişleyen kredilendirme-ticaret işinin gücünü gerekçe göstererek 'durağan'dan 'pozitif'e revize etti.

S&P Global yaptığı değerlendirmede, "JPM, birden fazla kredi türü ve hizmetinde pazar payını başarılı bir şekilde konsolide etti ve çeşitli ekonomik koşullar altında sağlam kazançlar elde etti" dedi.

Varlıklarına göre ABD'nin en büyük bankası olan JPMorgan, 2023'ü şimdiye kadarki en iyi yıllık kârıyla kapattı ve dördüncü çeyrek kârı düşse de Ocak ayında 2024 için beklenenden daha yüksek faiz geliri öngördü.

Bankanın hisseleri bu yıl önceki kapanışa kadar %17 yükseldi. Büyük sermayeli banka hisselerinden oluşan bir sepeti takip eden S&P 500 Bankalar Endeksi ise aynı dönemde yaklaşık %14,4 yükseldi.

S&P, "JPM, emsallerinin çok ötesinde, sektör lideri kârlılık ve getiriler elde etmiş ve maddi defter değerini 2004'ten bu yana yıllık %9'dan fazla artırmıştır" dedi.

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