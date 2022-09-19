SPK'den yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında borsada yaşanan dalgalanmalara ilişkin çıkan haberlere işaret edildi.
SPK'den borsadaki işlemlere ilişkin çıkan haberlere dair açıklama yapıldı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay senetlerinde yapılan işlemlerin Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği, Kurul`un da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli yaptığı bildirildi.
Pay senetlerinde yapılan işlemlerin Borsa İstanbul tarafından anlık takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Kurulumuz da gerçek ve tüzel kişilerin piyasa bozucu hareketlerine karşı gözetim ve denetimini sürekli olarak yapmaktadır" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, Kurul'un, yasalar çerçevesinde, yatırımcıların korunmasını ve sermaye piyasasının gelişimini ön planda tuttuğu belirtildi.
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