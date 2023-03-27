St Louis Fed Başkanı Bullard: Fed faizleri beklenenden daha fazla artırabilir

St Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'de regülatörlerin verdikleri "hızlı" yanıtın bankacılık sektöründeki gerilimi hafifletmesi sonrasında ekonominin ve enflasyonun beklentilerden daha güçlü olmaya devam etmesi halinde Fed'in faizleri beklenenden daha fazla artırmaya ihtiyaç duymasının büyük olasılık olduğunu söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bullard, Fed gösterge gecelik faiz oranının 2023 yılı sonuna kadar nereye yükselmesi gerektiğine yönelik tahminini 25 baz puan yükselterek yüzde 5,50-5,75 aralığına çıkardı.

Fed üyelerinin büyük kısmının Fed faiz artırımlarının nihai noktası için tahminleri yüzde 5,0-5,25 aralığında.

Bullard açıklamasında, borçlanma maliyetlerinin daha da artırılma zamanlamasına ve taktiklerine kararı Fed Başkanı Powell'ın vereceğini belirtirken, bankacılık sektöründeki gerilimin yeniden şekillendirdiği para politikasında "aşağı yünlü bir senaryonun" olabileceğinin bilincinde olduğunu da vurguladı.

Ancak Bullard, finansal stresis geride kalması olasılığını yüzde 80 olarak gördüğünü ve Fed'in baharda veya yaz aylarında enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme patikasına dönemesini ve bunu gerçekleştirmek için faizleri artırmasını beklediğini ifade etti.