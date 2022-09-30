St Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'de enflasyonun 2023 yılında aşağı gelmeye başlayacağını, ancak bunun ne kadar hızlı olacağının henüz belirsiz olduğunu söyledi.

FAİZ ARTIRIMLARININ SONU RESESYON MU?

Fed'in enflasyonu aşağı getirmek için yapacağı faiz artırımlarının etkisiyle ABD ekonomisinin resesyona girmesinin mümkün olduğunu da ifade eden Bullard, ancak bunun kendisinin temel senaryosu olmadığını da vurguladı.

Bullard, Fed'in politika faizini doğru seviyeye getirmeye kararlı olduğunu belirtirken, "Dezenflasyonun enflasyon bekleyişleri yolu ile değil talepte yaşanacak ayarlama ile geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Fed'i küresel gelişmelere ve bunların ABD'nin finansal istikrarına etkilerine karşı kesinlikle hassas olduğuna da işaret eden Bullard, ancak İngiltere'de yaşanan durumun şu ana kadar ABD'nin görünümüne bir etkisini görmediğini de belirtti.

Bullard, "İngiltere Merkez Bankası'nın emeklilik fonlarını kısmen çökmekten korumak için acil tahvil alımlarına başlamasının ABD varlık fiyatlarına bazı etkilerini gördü. Ancak İngiltere'deki gelişmmelerin ABD enflasyonuna veya reel büyüme gelişimine etkisini görmedim. Yaşanan gelişmeler büyük ölçüdre finhansal piyasaların İngiltere'de görülyen oynaklığı fiyatlama ihtiyacı duymaaları ile ilişkili" dedi.