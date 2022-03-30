St. Louis Fed Başkanı James Bullard, cari enflasyon şokunun kontrol altına alınabilmesi için ekonomiye sağlanan parasal desteğin azaltılması gerektiğini söyledi.

"FED YETERLİ FAİZ ARTIRIMINA GİTMELİ"

Cari durum dikkate alındığında Federal Açık Piyasa Komitesi'nin yeterli politika faizi artırımına gitmesi ve Fed bilançosunu daraltması gerektiğini belirten Bullard, "Eğer bunlar yapılmaz ise yüzde 2 enflasyon hedefi konusunda sağlanan politika kredibilitesi israf edilmiş olur" dedi.

Bullard konuşmasında, FOMC'nin politika faizini 2022 sonuna kadar yüzde 3'e çıkaracağına inandığını tekrarladı.