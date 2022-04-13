St. Louis Fed Başkanı James Bullard, faiz oranlarını ekonomik aktiviteyi sınırlayan bir seviyeye çıkarmadan enflasyonun yeterli şekilde aşağı getirilebileceğinin düşünülmesini bir "fantazi" olduğu uyarısında bulundu.

Financial Times'a konuşa Bullard, Fed'in son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonun kökünü kazıma çabalarında daha agresif olması gerektiğini belirtti ve faiz oranlarının büyümeyi aktif şekilde kestiği, düşürdüğü bir seviyeye yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

FOMC'nin bu yıl oy verme hakkına sahip bir üyesi olan Bullard, faiz oranlarının ne ekonomik aktiviteyi ne hızlandırdığı ne de sınırladığı faiz seviyesini yüzde 2,4 civarı olarak işaret etti ve "Eğer enflasyonu Fed'in yüzde 2 hedefine yakın seviyeye getirmek istiyorsak faiz oranı bu eşiğin ötesine mümkün olduğunca çabuk geçirilmeli" diye konuştu.

"Merkez bankalarını cari politikası bir miktar fantazi" ifadelerini kullanan Bullard, "Nötr faiz oranı enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmakb Sadece enflasyondaki yukarı yönlü baskıyı keser" dedi.