ABD Hazine Bakanlığı'nın uluslararası sermaye verilerine göre, bir önceki ayın verisi net 183,1 milyar dolar girişten 183,2 milyar dolar girişe revize edildi.

Aynı ayda yabancı yatırımcılar net (swap hariç) 71,0 milyar dolar tutarında uzun vadeli menkul kıymet alımı yaptılar. Bir önceki ayın net alım verisi 31,9 milyar dolar seviyesindeydi.

Swap dahil edildiğinde yabancı yatırımcıların uzun vadeli menkul kıymet alımları 72,2 milyar dolar olarak belirlendi. Bir önceki ayın swap dahil net sermaye girişi 22,3 milyar dolardı.

Yabancı yatırımcılar net 55,6 milyar dolar tutarında ABD Hazine kağıdı alırken, 65,5 milyar dolar tutarında devlet destekli kuruluş tahvili alımı gerçekleştirdiler. Özel sektör tahvilde ise net 37,4 milyar dolar satım yaptılar.

En büyük portföye sahip Japonya'nın elindeki ABD Hazine tahvil tutarı 1 trilyon 104,4 milyar dolardan 1 trilyon 81,8 milyar dolara geriledi. Çin'in tuttuğu tahvil miktarı düşüşünü sürdürdü ve 859,4 milyar dolardan 848,8 milyar dolara indi. İngiltere'nin tahvil miktarı ise 668,3 milyar dolardan 643,0 milyar dolara geldi.