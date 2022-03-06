Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı Prof.Dr.Vahit Kirişci, son dönemde özellikle sosyal medya ve bazı medya kuruluşlarında çıkan 'Türkiye'de yeterli miktarda ayçiçek yağı yok' haberlerine ilişkin basın açıklamasında bulunarak, iddiaların asılsız olduğunu vurguladı. Bakan Kirişci Türkiye'nin ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stoğu bulunduğunu ve piyasada fiyatların arttığına yönelik gerçeği yansıtmayan spekülasyonlar yapıldığını belirtti.

SON DAKİKA HABERİ | TARIM VE ORMAN BAKANI VAHİT KİRİŞCİ: YETERLİ MİKTARDA AYÇİÇEK YAĞI STOKU VAR Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı iddialarına ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Kirişci, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizin gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı ve bu nedenle piyasa fiyatlarının arttığı bilgilerinin gerçeği yansıtmayan spekülasyonlar olduğunu söyledi.

"AYÇİCEĞİ YAĞI İHRACATI DURDURULDU, STOKLAR YURT İÇİNE YÖNLENDİRİLDİ" Türkiye'de ayçiçeği üretiminde son yıllarda önemli artışlar yaşandığını belirten Kirişci, "Toplam ayçiçeği üretimimiz 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17 artmıştır. Ayçiçeği üretimindeki son yıllardaki artışa rağmen yurt içindeki tüketimin artması ve pandemi koşullarında artan talep nedeniyle ihtiyacımızın bir kısmı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeler yakından takip edilmekte olup, bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda alternatif ülkeler ve alternatif yağ çeşitleri için gerekli çalışmalar yapılmış, ayrıca ayçiçeği yağ ihracatı da durdurularak, mevcut stokların yurtiçi tüketimi karşılayacak şekilde yönetilmesi sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.